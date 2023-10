Milano, donna violenta e deruba anziano: arrestata

La 38enne aveva già avvicinato l’uomo in altre occasioni, tanto che i figli della vittima avevano allertato le forze dell’ordine

Una 38enne di origine romena è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri di Milano per violenza sessuale e furto in casa nei confronti di un anziano di circa 80 anni. La donna aveva già avvicinato l’uomo in altre occasioni, tanto che i figli della vittima avevano allertato le forze dell’ordine.

L’indagine condotta dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo è “il primo arresto del genere”, anche se l’episodio rientra “nella nuova frontiera delle truffe agli anziani”. L’arresto della 38enne, che oltre ad aver abusato del pensionato gli ha sottratto soldi e oggetti di valore, dovrà essere convalidato dal gip Natalia Imarisio.

ADNKRONOS