Milano Marittima celebra l’arte come ponte tra sogni, accoglienza e futuro: dal 4 al 13 luglio il festival che trasforma la città in un museo a cielo aperto

Dieci giorni per dare forma all’accoglienza attraverso l’arte, la musica e la parola. Dal 4 al 13 luglio 2025 torna il Mare d’Arte Festival, manifestazione culturale che trasforma Milano Marittima in un laboratorio creativo diffuso, con un’edizione interamente dedicata al tema “Sogni condivisi”.

Incontri, installazioni, performance e concerti popoleranno gli spazi urbani, ridisegnando il paesaggio della celebre città giardino in chiave simbolica e visionaria. Il mare, elemento centrale del festival, diventa metafora di apertura, attraversamento, contatto umano. Una chiamata alla partecipazione, che attraverso linguaggi artistici diversi – architettura, pittura, fotografia, scultura, design – esplora il valore della condivisione e della trasformazione.

Una città che si fa galleria

Milano Marittima sarà teatro di mostre e talk immersivi, ma anche palcoscenico per performance e installazioni permanenti. Il cuore pulsante dell’edizione 2025 sarà infatti una grande opera realizzata da un artista italiano di fama internazionale, destinata a restare come simbolo permanente di accoglienza e dialogo tra culture. Un gesto artistico che intreccia il sogno collettivo di un mondo più aperto e inclusivo.

Arte, identità e futuro: la visione del Festival

“Milano Marittima riparte dall’arte”, commenta il sindaco di Cervia Mattia Missiroli. “Con questo festival stiamo costruendo un vero e proprio museo all’aperto, un’esperienza culturale inedita che unisce il paesaggio urbano con la forza espressiva dell’arte contemporanea. Le opere saranno visibili sul nuovo lungomare e nella Rotonda Primo Maggio, offrendo a cittadini e turisti un’occasione unica di fruizione pubblica e gratuita”.

A dare forma e visione al progetto è Gianluca Orazi, ideatore e direttore artistico: “Mare d’Arte Festival è la realizzazione di un’idea ambiziosa: trasformare Milano Marittima in un polo culturale di eccellenza, capace di evolversi ogni anno con nuove opere, incontri e forme di narrazione artistica. La città, nata come giardino, oggi si rinnova come museo a cielo aperto”.

Collaborazioni e rete territoriale

Il festival vede la partecipazione attiva di Sky Arte e si avvale del supporto organizzativo della Pro Loco di Milano Marittima, consolidando un modello virtuoso di collaborazione tra enti, istituzioni e operatori culturali locali.