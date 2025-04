Milano Marittima guarda al futuro: nasce il progetto “Cervia Città dello Sport”

Con quasi 400 partecipanti e una platea d’eccezione, il convegno “Milano Marittima Città dello Sport”, ospitato ieri al Palace Hotel, ha sancito l’inizio di un progetto ambizioso destinato a cambiare il volto di Cervia. La città si candida ufficialmente a diventare uno dei principali poli del turismo sportivo internazionale.

Condotto da Simona Ventura, l’incontro ha visto la partecipazione di figure di primo piano del mondo istituzionale e sportivo: dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale al Presidente della FIGC Gabriele Gravina, passando per il Presidente della LND Giancarlo Abete e il Presidente del CONI regionale Andrea Dondi.

Il cuore del progetto, presentato dal sindaco Mattia Missiroli, è la creazione di un centro federale FIGC: un’infrastruttura destinata alla crescita del calcio giovanile, alla formazione e all’organizzazione di eventi, con l’obiettivo di attrarre flussi turistici durante tutto l’anno. Cervia, forte della sua alta capacità ricettiva e di impianti sportivi di qualità, punta così a consolidarsi come destinazione ideale per sportivi, famiglie e appassionati.

In platea, accanto ai cittadini, nomi celebri dello sport italiano come Alberto Zaccheroni, Arrigo Sacchi, Davide Cassani, Renzo Ulivieri, Paolo Dondarini, Massimo Bonini e l’ex governatore Stefano Bonaccini, applauditissimo per aver promosso il progetto “Sport Valley”.

Il convegno si è concluso con la firma di una lettera d’intenti tra Regione, Comune, FIGC, LND e CONI, un patto che sancisce l’impegno comune per lo sviluppo di “Cervia Città dello Sport”. L’obiettivo dichiarato: trasformare il territorio cervese in un polo di riferimento nazionale per la pratica sportiva, la formazione, l’educazione motoria e il turismo sostenibile.

La giornata ha confermato che il futuro di Cervia passa attraverso un investimento coraggioso sulla salute, sulla cultura dello sport e sull’ospitalità di qualità.

Link utile: Presentazione ufficiale del progetto “Cervia Città dello Sport”