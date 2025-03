Milano Marittima, inizia la prossima fase dei lavori di asfaltatura per migliorare la viabilità

A partire dalla prossima settimana, Milano Marittima vedrà l’avvio di importanti interventi di asfaltatura, che fanno parte di un ampio piano di lavori pubblici per migliorare la viabilità cittadina e garantire maggiore sicurezza per residenti e turisti.

Questi lavori rientrano in un progetto più vasto volto a riqualificare le infrastrutture stradali della città, un passo fondamentale per l’adeguamento e il miglioramento delle arterie principali e secondarie, in vista della stagione turistica. L’obiettivo è garantire strade più sicure, evitando disagi e migliorando il traffico in una delle località turistiche più frequentate della riviera.

Il piano di asfaltature avrà una durata complessiva di diverse settimane e interesserà diverse zone strategiche di Milano Marittima. Durante i lavori, potrebbero verificarsi alcune modifiche alla viabilità, con deviazioni temporanee e limitazioni al traffico in determinati orari. L’Amministrazione comunale invita i cittadini e i visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti.

Il piano delle asfaltature è solo uno dei tanti interventi previsti dall’Amministrazione per migliorare la qualità della vita urbana e facilitare la mobilità, un impegno che si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione e sviluppo delle infrastrutture locali.

“Questi lavori sono fondamentali per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle nostre strade”, ha dichiarato il sindaco di Milano Marittima. “Siamo consapevoli degli eventuali disagi temporanei, ma il risultato finale sarà una città più moderna e sicura, pronta ad accogliere al meglio cittadini e turisti”.

Per aggiornamenti sui lavori e su eventuali modifiche alla viabilità, si consiglia di consultare il sito web del Comune o le pagine social ufficiali.