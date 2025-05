Milano Marittima, l’estate esplode tra beach party e atmosfere egiziane: al via la stagione di Papeete Beach e Villapapeete

A Milano Marittima l’estate non aspetta il calendario. La stagione 2025 è già entrata nel vivo grazie al ritorno in grande stile del binomio Papeete Beach e Villapapeete, due simboli indiscussi del divertimento balneare e notturno sulla Riviera.

Sul litorale, il Papeete Beach ha riaperto le danze con la formula che lo ha reso celebre: sole, musica, e un’atmosfera rilassata ma sempre carica di energia. Dalla mattina, lettini e ombrelloni ospitano il pubblico in cerca di relax, mentre i Sunset Ritual al tramonto e i beach party del weekend trasformano la spiaggia in una grande festa a cielo aperto. Il venerdì è il giorno di Horizontes, con sonorità tribali e melodiche; il sabato prende il nome di Iconic; la domenica si chiude con i ritmi tropicali di Tropicall. Intanto, sulla spiaggia, il nuovo ristorante Casa Spadoni on the Beach permette di pranzare senza perdere un raggio di sole.

Ma è dopo il tramonto che il divertimento si trasferisce a Villapapeete, la location open-air immersa nel verde, attiva ogni sabato notte. Inaugurata sabato 24 maggio, la stagione è partita con una serata da tutto esaurito, nonostante i soli 11 gradi. Una ripartenza accolta con entusiasmo dagli habitué del club, che quest’anno troveranno un impianto audio completamente rinnovato, distribuito su tre sale musicali diverse ma unite da una regia artistica di alto livello.

Il prossimo appuntamento è per sabato 31 maggio con il party Egypt Mitology, un viaggio sonoro e visivo ispirato all’antico Egitto, tra costumi scenografici e performance suggestive. L’estate sarà lunga e densa di eventi, ma la formula vincente rimane invariata: musica, show, stile e un’atmosfera unica tra mare e natura.

Da oltre vent’anni, Papeete e Villapapeete rappresentano una garanzia per chi cerca un’estate a ritmo continuo, tra relax e divertimento. A Milano Marittima, il rito della stagione balneare è già cominciato.