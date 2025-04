Milano Marittima punta sullo sport: convegno e progetto per una cittadella federale nel verde

La nota località balneare si prepara a compiere un passo decisivo verso la trasformazione in città dello sport, del benessere e della sostenibilità ambientale. Lunedì 28 aprile, alle ore 17, presso il Palace Hotel, si terrà il convegno “Milano Marittima Città dello Sport”, occasione che segnerà l’avvio ufficiale di un progetto ambizioso e strategico per il territorio.

Al centro dell’incontro la presentazione del progetto di mandato per la creazione di un polo sportivo immerso nel verde, con l’obiettivo di rendere Milano Marittima una meta di riferimento nel turismo sportivo e giovanile della Romagna. Il progetto prevede, tra gli altri, la realizzazione di un centro federale FIGC, il primo nel nord-est d’Italia, destinato a diventare un punto chiave per la crescita del calcio giovanile e lo sviluppo multidisciplinare.

Il convegno sarà anche l’occasione per rafforzare la collaborazione tra Comune di Cervia, Regione Emilia-Romagna, FIGC, LND, CONI e AICS, in un’ottica di pianificazione condivisa e visione sostenibile.

Tra gli ospiti attesi, alcuni dei principali esponenti istituzionali e sportivi italiani, tra cui:

Michele de Pascale , Presidente della Regione Emilia-Romagna

Roberta Frisoni , Assessora regionale allo Sport e Turismo

Gabriele Gravina , Presidente FIGC

Giancarlo Abete , Presidente LND

Umberto Calcagno , Presidente AIC

Vito Tisci , Presidente Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Simone Alberici , Presidente CRER FIGC-LND

Bruno Molea , Presidente AiCS e CSIT

Andrea Dondi , Presidente CONI Emilia-Romagna

Stefano Locatelli, Vicepresidente ANCI

Presenti anche grandi nomi dello sport come Alberto Zaccheroni, Antonio Cabrini, Arrigo Sacchi, Renzo Ulivieri, il campione di ciclismo Davide Cassani e l’europarlamentare Stefano Bonaccini, già presidente della Regione.

L’ingresso al convegno è libero fino a esaurimento posti. Un appuntamento da non perdere per chi crede nello sport come leva per la crescita del territorio.