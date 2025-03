Milano Marittima. Rito abbreviato per tre ladri di Rolex arrestati dai carabinieri

Il 6 giugno del 2022 a Milano Marittima una donna è stata aggredita alle spalle, immobilizzata e rapinata del suo Rolex del valore di 36.700 euro. Dopo le indagini dei carabinieri, sono stati individuati e processati tre uomini responsabili del crimine. Gennaro Sesso è stato condannato a cinque anni, sei mesi e 20 giorni di reclusione e una multa di 1.030 euro, mentre Matteo Cammarota e Giuseppe Criscuolo sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e 1.666 euro di multa. I tre avrebbero agito in bicicletta, individuando la vittima grazie al suo orologio di lusso e mettendo a segno l’agguato. La fuga è avvenuta in scooter, probabilmente con l’aiuto di una quarta persona sconosciuta. Grazie alle indagini dei carabinieri, i tre rapinatori sono stati arrestati e portati a processo in cui hanno scelto di essere giudicati in abbreviato.