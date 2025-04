Milano Marittima, Vida Loca accende la primavera: sabato 26 aprile il beach party urban torna al Papeete

Dopo il successo del weekend di Pasqua con i celebri eventi firmati PasquaMarittima, il Papeete Beach di Milano Marittima (Ravenna) torna protagonista sabato 26 aprile 2025 con un nuovo appuntamento imperdibile: Vida Loca, il format urban che fa scatenare l’Italia (e non solo).

L’evento si svolgerà nel pomeriggio, rigorosamente con i piedi nella sabbia, nella cornice iconica del Papeete. Vida Loca è ormai una certezza per gli amanti del ritmo e del divertimento: in console super dj come Luca Bad, Tommy Luciani, Giulia Alberti e Yana, mentre sul palco un corpo di ballo di livello internazionale animerà la spiaggia a tempo di hit pop e sonorità urban. Una festa che è anche spettacolo, quasi un musical a cielo aperto.

Con quasi 40.000 follower su Instagram e una community in continua crescita, Vida Loca è un fenomeno internazionale. Il suo radio show va in onda ogni sabato e domenica su Radio 105, dalle 23 alle 24, e il Capodanno scorso è arrivato anche in prima serata su Canale 5.

Il Papeete Beach, insieme alla sua “anima notturna” Villapapeete, è sinonimo di lifestyle e divertimento dal sapore mediterraneo. Dalla primavera all’autunno, ogni sabato notte Villapapeete trasforma Milano Marittima in una capitale del clubbing open air. E per chi non si accontenta della stagione estiva, ci sono anche Papeete Snow e il Papeete Club Tour, che portano l’energia del brand in tutta Italia, anche d’inverno.

Con 25 anni di storia, il Papeete non è solo una spiaggia, ma un vero e proprio fenomeno di costume, dove ogni dettaglio – dal sunset ritual ai dinner show – è pensato per offrire il massimo in stile pop.