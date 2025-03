Milano, sparatoria nella movida: 42enne ferito al volto, indagini in corso

Notte di violenza in corso Garibaldi, nel cuore della movida milanese, dove un uomo di origini cinesi è rimasto gravemente ferito in seguito a una sparatoria. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì, nei pressi di un locale situato al civico 104, già noto per episodi di tensione nelle ore serali.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un 42enne, sarebbe stata colpita di striscio al volto e alla testa da due proiettili sparati da due individui, probabilmente suoi connazionali. Subito dopo l’aggressione, i responsabili si sarebbero dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso. Nonostante la gravità delle ferite, il 42enne non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini, coordinate dalla Questura di Milano, sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo testimonianze per chiarire il movente della sparatoria, che potrebbe essere legata a questioni personali o regolamenti di conti.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nella movida milanese, con Corso Garibaldi che torna al centro delle cronache per episodi di violenza notturna.