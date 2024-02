M’Illumino di Meno, il Comune di Coriano aderisce alla campagna su risparmio energetico

Venerdì 16 febbraio luci spente luci sotto i portici del teatro CorTe e del Municipio e nel percorso pedonale dei giardini don Michele Bertozzi

Coriano, 15 febbraio 2024 – Il Comune di Coriano anche quest’anno aderisce alla giornata del risparmio energetico, M’Illumino di Meno venerdì 16 febbraio, la campagna che Rai Radio 2 con la trasmissione radiofonica Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Al fine di promuovere una sensibilità maggiore alle buone pratiche di tutela dell’ambiente e del risparmio energetico, dal tramonto all’alba, verranno spente le luci sotto i portici del teatro CorTe e del Municipio e l’illuminazione pubblica del percorso pedonale nei giardini don Michele Bertozzi prospicienti il teatro.

“ M’Illumino di Meno è un’iniziativa simbolica che racchiude il prezioso invito rivolto ai cittadini a praticare ,ciascuno nella propria vita quotidiana, gesti e accorgimenti semplici come lo spegnere le luci di casa quando non servono, non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici , preferire, quando possibile, la bicicletta all’automobile nei propri spostamenti fino a differenziare nella maniera giusta i rifiuti prodotti – afferma l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – .Come Comune ricordo le ultime azioni intraprese a favore del risparmio energetico quali ad esempio l’uso dal 2018 nelle mense scolastiche di stoviglie riutilizzabili in ceramica, vetro e acciaio e non più usa e getta .Con i recenti contributi ottenuti da bandi Atersir verrà potenziato il servizio di refezione scolastica con nuove lavastoviglie a miglior classe energetica e asciugamani elettrici. Lo scorso anno abbiamo installato distributori di acqua nelle scuole, al teatro, in biblioteca e negli uffici comunali per evitare l’uso di bottiglie di plastica.

A questo si aggiungono interventi di graduale sostituzione di lampada a Led nella pubblica illuminazione e iniziative consolidate, a cavallo della primavera, consistenti in camminate all’aria aperta per incentivare il movimento e raccolta dei rifiuti abbandonati.”