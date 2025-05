MINIBASKET CUP, ormai ci siamo. 2 giorni di torneo nazionale tra Poggio Torriana, San Marino e Villa Verucchio

LA MINIBASKET CUP INIZIA A PALLEGGIARE

TORNEO NAZIONALE MINIBASKET CAT. ESORDIENTI

Due giorni tra Poggio Torriana, San Marino e Villa Verucchio

16 squadre, 240 atleti, 260 accompagnatori, 6 campi

Finalissima domenica 11 maggio

Tutto è pronto per la VI edizione della “Minibasket Cup”, torneo nazionale di basket categoria Esordienti (12 anni). Mancano solo 48 ore alla prima palla a due della manifestazione (sabato 10 maggio, ore 14.30) nelle palestre di Poggio Torriana, San Marino e Villa Verucchio.

Minibasket Cup (sabato 10 e domenica 11 maggio) è organizzata da

San Marino Titans, Valmarecchia Wolves e Villanova Basket Tigers,

con il patrocinio di Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Sammarinese Pallacanestro e Fiba Europe Youth Development Fund,

Segreteria di Stato per lo Sport e Segretaria di Stato per il Turismo di San Marino, Comune di Verucchio e Comune di Poggio Torriana.

Sponsor tecnico CoolThings.

16 le squadre iscritte. Arrivano in Valmarecchia e sul Titano da tutta Italia:

Aics Basket Forlì, Attila Junior Basket Porto Recanati (Macerata), Basket SportSchool Dueville (Vicenza), CAB 1968 Ancona, Fortitudo Sant’Anastasia (Napoli), La Fenice Codigiro (Ferrara), Visconti Brignano Gera D’Adda (Bergamo), Pallacanestro Recanati,, Pallacanestro Sangiorgio di Piano (Bologna), Peperoncino Basket Castello d’Argile (Bologna), Pol. San Mamolo 2000 Bologna, Sampolese Basket San Polo d’Enza (Reggio Emilia), San Marino Titans, Virtus Luino (Varese), TigersWolves Villa Verucchio (Rn), Torre Basket Pordenone.

Si giocheranno 32 partite in 28 ore per un totale di 1024 minuti giocati.

6 i campi utilizzati: centro sportivo Poggio Berni, Tigers Arena e Tensostruttura (Villa Verucchio), Multieventi, Palestra Casadei e Palestra Falciano (San Marino).

La formula prevede 4 gironi, poi semifinali e finali, con le finalissime in programma domenica 11 maggio dalle ore 15.30 al Multieventi Sport Domus di San Marino. Con diretta sul canale youtube della Federazione Pallacanestro Sammarinese @fsp1968media.

“Abbiamo ricevuto molte richieste, purtroppo abbiamo dovuto dire di no diverse società che speriamo di accontentare nella prossima edizione. – spiega il direttore del torneo, Daniele Zavatta – 16 le squadre partecipanti, in aumento. Le società vengono volentieri per il passaparola che attesta la buona organizzazione del torneo e per il fascino delle zone che lo ospitano. Premieremo anche un giocatore per ciascuna squadra, non il più bravo ma l’atleta più rappresentativo dello spirito del team”.