Miratoio di Pennabilli. Sagra del prugnolo 37° edizione

Torna la tradizionale Sagra del Fungo Prugnolo a Miratoio di Pennabilli: la XXXVII° edizione si svolgerà dal pomeriggio di sabato 25 maggio e proseguirà per tutta la giornata di domenica 26 maggio 2024

Stand gastronomici, attività in natura, mercatino dell’artigianato, musica, laboratori e spettacoli per adulti e bambini.

Sabato torna il Miratrail, trail run non competitivo sui suggestivi sentieri del Parco Sasso Simone e Simoncello e giochi della tradizione con “I sabati del villaggio”. Ospite speciale della domenica Pippo Ricciardi, comico, autore, improvvisatore il quale ha partecipato al talent show “LOL chi ride è fuori”.

L’Associazione NOVA COMUNITAS MIRATORII è felice di annunciare il programma della XXVII° edizione della tradizionale Sagra del Fungo Prugnolo che anche quest’anno è organizzata per la sera di sabato 25 maggio e l’intera giornata di domenica 26 maggio.

La partecipazione attiva di tutti gli abitanti della piccola frazione di Pennabilli e le professionalità messe in campo, hanno reso la manifestazione un appuntamento imperdibile, non solo per gli avventori della Valmarecchia, ma anche per gli abitanti delle regioni limitrofe (Toscana e Marche): la sagra è un volano per lo sviluppo turistico-culturale e la valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche e tradizionali della piccola comunità che la ospita, situata alle porte del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.

IL FUNGO PRUGNOLO: RARITÀ E PRELIBATEZZA

Il fungo Tricholoma georgii, detto comunemente “Prugnolo o Spignolo” è un fungo raro e molto prelibato che si trova nelle zone di alta collina-montagna dell’Italia centrale nei mesi di aprile-maggio. Un manuale scientifico della seconda metà del ‘500, parla del “Prugnolo” come di un “cibo per principi”, riservato in genere “per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può fare un regalo più gradito”. E’ nota, infatti, l’innata abitudine di questo fungo di nascere e scomparire in brevissimo tempo. Raro dunque e molto prelibato, il prugnolo è sempre più richiesto ed apprezzato sulle tavole dei buongustai.

IL PROGRAMMA DELLA SAGRA

Sabato 25 maggio

In collaborazione con l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello alle ore 15 si potrà partecipare ad un’escursione in natura alla scoperta delle fioriture primaverili e l’esplorazione di alcune piccole grotte storicamente frequentate con la guida e geologa Veronica Guerra (visita gratuita su prenotazione tel. 328 7268745).

Alle ore 16 gara amatoriale Miratrail, trail run non competitivo nei suggestivi sentieri che si snodano nel Parco Sasso Simone e Simoncello. Il costo di partecipazione è di 15 euro per iscriversi comunicare Nome, Cognome e Codice Fiscale all’indirizzo mail: miratrailrun@gmail.com

Dalle ore 17 la sesta e ultima tappa della rassegna I Sabati del Villaggio promossa dall’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello con gli allenamenti e le sfide ai giochi tradizionali della Morra, della Piastra e della Fionda fino a sera, quando sarà proclamato il primo vincitore del Torneo del Sasso. Le attività sono gestite dall’associazione ludica Ludosmine in collaborazione con Malafeltro.

Dalle ore 19.30 apertura degli stand gastronomici che serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo ed altre specialità locali.

Dopo cena si canta e si balla con i Radio Banda, il loro sound travolgente ripercorrerà il meglio della musica italiana degli anni ‘60 ‘70 ‘80, un appuntamento da non perdere!

Domenica 26 maggio

Alle ore 11 Santa messa presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Agostino.

Dalle 12.30 apertura degli stand gastronomici che serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni patate e prugnolo ed altre specialità locali.

Nel pomeriggio l’associazione Ludosmine si occuperà di intrattenere grandi e piccoli in varie attività di giochi di squadra, giochi a premi e Truccabimbi.

Sempre nel pomeriggio si potrà assistere all’esibizione di un super ospite speciale: Pippo Ricciardi, comico, autore, improvvisatore il quale ha partecipato al talent show “LOL chi ride è fuori“, infatti crede che far ridere sia una delle più alte forme di godere!

A seguire musica dal vivo del ballo liscio con Emiliano’s band e spettacolo di fuochi pirotecnici.

Il parcheggio è ampio e gratuito.

Per informazioni www.sagradelprugnolo.org

Facebook SagraDelFungoPrugnolo

Instagram @visitmiratoio