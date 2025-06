MISANO. 76.063 SPETTATORI NEL WEEKEND PER L’EMILIA-ROMAGNA ROUND DEL WORLDSBK

Misano World Circuit, 15 giugno 2025 – Oltre 76.000 spettatori hanno assistito, nel weekend, all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk: 13.953 venerdì, 26.852 sabato e 35.258 nella giornata di oggi, per un totale di 76.063 che sancisce ancora una volta il successo della tappa misanese.

Un risultato reso possibile da un campionato sempre più emozionante, dal format delle gare che garantisce spettacolo sia al sabato, sia alla domenica, ma anche dalla possibilità – per tutti i possessori di un biglietto tribuna – di vivere il paddock e assistere da vicino alle premiazioni.

Paddock di cui la MWC Square è diventata parte integrante, con le sue proposte commerciali e di ristorazione, per far vivere ai visitatori un’esperienza a 360 gradi.

L’ASSESSORA REGIONALE AL TURISMO E SPORT FRISONI: “LA SUPERBIKE RAPPRESENTA UN PEZZO DI CUORE”

Sull’importanza dell’Emilia-Romagna Round del WorldSbk, nell’ambito del calendario sportivo della Regione, è intervenuta l’Assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni.

“La Superbike a Misano è l’evento che storicamente apre la nostra stagione balneare – ha dichiarato -. Per noi rappresenta un pezzo di cuore: tanta partecipazione, la possibilità di accedere al paddock e di vivere un’esperienza autentica. E la risposta del pubblico lo conferma: siamo molto contenti dei numeri, in ulteriore crescita quest’anno. È un legame che continueremo a consolidare insieme a Dorna. Come Regione stiamo lavorando a 360 gradi per promuovere quello che questa terra può offrire: siamo nel cuore della Motor Valley, vantiamo una concentrazione di circuiti, piloti e case automobilistiche che rappresenta una unicità nel mondo e che dobbiamo sfruttare al meglio, così come dobbiamo continuare a valorizzare le nostre nicchie d’eccellenza. Per questo abbiamo creato un sistema regionale che avuto la capacità di mettere insieme attori pubblici e privati per affrontare insieme questa sfida”.

RAZGATLIOGLU CALA IL TRIS

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) completa un weekend praticamente perfetto con la vittoria di Gara 2, dopo il trionfo di ieri in Gara 1 ed il successo nella Superpole Race del mattino. Alle sue spalle il leader del campionato Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) che, dopo la caduta del mattino causata da un contatto con Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), è partito dalla decima posizione ed è riuscito a limitare i danni. A completare il podio di Gara 2 Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), mentre nella Superpole Race Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) era riuscito a riportare Bimota sul podio a distanza di 25 anni. Terzo posto per Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha).

Nella Gara 2 della Supersport la vittoria è andata a Can Oncu (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team) davanti a Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura) e Valentin Debise (Renzi Corse). Niente bis per il leader del campionato Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing), caduto quando si trovava in testa alla gara.

Tutti i risultati sul sito https://www.worldsbk.com.

ROSSELLA CAPPADONE REGALA UN’ORIGINALE VERSIONE DELL’INNO D’ITALIA

Dopo il coro di San Patrignano, che ha eseguito l’inno d’Italia prima di Gara1, oggi è toccato alla cantante rimineseRossella Cappadone scendere in griglia prima dell’inizio di Gara 2 del WorldSbk con una versione solo voce dell’inno.

Laureata con il massimo dei voti e la Lode in Canto Jazz presso il Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna, ha vinto numerosi premi internazionali come l’“Hengel Gualdi Jazz Award” di Bologna (2009), il “Premio Chicco Bettinardi” di Piacenza (2014) e il “Johnny Raducanu” in Romania (2022).

Nel 2022 è stata la cantante ufficiale per la “Fifa World Cup” a Doha (Qatar).

IL RITIRO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI DA DESTINARE ALLE COMUNITÀ LOCALI

Anche quest’anno, nell’ambito della Food Collection del progetto Misano Green Circuit, le eccedenze alimentari sono state ritirate per essere destinate, sottoforma di pasti, alle comunità locali. L’iniziativa viene svolta in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII, che si occupa della distribuzione.

