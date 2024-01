Misano. A giudizio l’uomo che molestò due bimbe in un parco giochi, rischiò il linciaggio

Un uomo di 47 anni era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Misano Adriatico per molestie sessuali su due bambine al parco giochi di uno stabilimento balneare. L’arresto ha evitato un linciaggio da parte della folla intervenuta per aiutare i genitori delle bimbe. Il giudizio immediato davanti al tribunale collegiale è stato fissato per il 22 febbraio. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata su minori di 14 anni in un parco giochi. Nel luglio scorso, avrebbe tentato approcci con una bambina di 11 anni e successivamente con un’altra di 10 anni, tenendo la figlia piccola in braccio. I genitori, aiutati dal bagnino, sono riusciti a bloccarlo e a chiamare i Carabinieri. L’avvocato Giampaolo Cristofori del Foro di Bologna difende il 47enne.