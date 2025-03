Misano Adriatico. 98,1 milioni: dopo il record di spettatori, arriva anche il dato sull’impatto economico prodotto dal Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini

Misano World Circuit, 11 settembre 2024 – Lo straordinario successo di pubblico del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, col nuovo record di 163.558 spettatori centrato al ventesimo appuntamento consecutivo, lascia tracce significative sul territorio. L’indotto economico prodotto, che si aggiunge alla visibilità planetaria dell’evento, è infatti l’obiettivo primario dei promotori.

Nelle ultime settimane, quando la tendenza delle prevendite lasciava presagire un’edizione all’altezza di quelle nelle quali era opinione diffusa che il successo fosse determinato prevalentemente dall’effetto ‘Valentino Rossi’, Misano World Circuit ha chiesto a Trademark Italia di stimare subito l’indotto economico prodotto.

Il risultato è di un indotto economico di 98,1 milioni (nel 2023 fu di 80,256 milioni) e di 212mila presenze turistiche distribuite fra Repubblica di San Marino e Riviera di Rimini.

“Abbiamo vissuto una settimana con tanti eventi arricchiti dalla spettacolarità di quelli proposti da Red Bull, con l’epilogo di uno spettacolo straordinario davanti ad un pubblico record – commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit – L’indotto economico concretizza gli sforzi di tutti, in un clima di piena condivisione. C’è margine per fare ancora di più, la MotoGP ha potenzialità per dare ulteriore impulso economico al territorio e dovremo lavorare tutti insieme per questo obiettivo sfidante”.

Lo studio più approfondito, completo della ripartizione fra le varie voci, sarà disponibile fra qualche settimana, ma già oggi è possibile associare l’incremento di oltre 20mila spettatori rispetto al 2023 ad un progresso della spesa generata nella Repubblica di San Marino e sulla Riviera di Rimini.

A fine 2024 MWC avrà disponibile anche lo studio generale su una stagione irripetibile, con un numero di eventi internazionali che pochissimi circuiti al mondo possono offrire.

Solo per il motorsport, il 2024 ha visto protagonisti la Formula E, il WorldSBK, Fanatec GT, il mondiale FIM Junior GP, il CIV con la racing Night, due edizioni della MotoGP.

Si aggiungono fra gli altri World Ducati Week, Eicma Riding Fest, Aprilia All Stars, Suzuki Motor Fest, Grand Prix Truck e nel prossimo weekend l’Italian Bike Festival che promette ben oltre 50mila visitatori.

Procede bene la campagna di vendita dei biglietti per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. L’adrenalina del weekend appena trascorso ha motivato il pubblico presente che già domenica in circuito ha approfittato dell’ultimo giorno per acquisire i biglietti con il 30% di sconto. I prossimi giorni saranno importanti, insieme alle previsioni meteo, ma l’obiettivo ambizioso è di una partecipazione intorno agli 80mila spettatori nel weekend.

Misano World Circuit Marco Simoncelli