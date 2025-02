Misano Adriatico. Al via il piano di ripascimento costiero

Misano Adriatico, 19 novembre 2024 – Misano Adriatico si prepara già in vista della prossima stagione estiva. Amministrazione comunale e Regione Emilia – Romagna, con il coinvolgimento delle associazioni balneari, hanno definito un piano dettagliato di interventi di ripascimento costiero, con l’obiettivo di garantire spiagge sicure e accoglienti.

I lavori inizieranno già nei prossimi giorni e proseguiranno per tutto l’inverno, per concludersi entro la fine di marzo.

“Questo ci permetterà di essere pronti per accogliere turisti e residenti in una cornice costiera rinnovata e protetta – il commento dell’Assessore al demanio Filippo Valentini -. Ringraziamo tutti i partecipanti al tavolo di confronto per la collaborazione e l’impegno dimostrato. Insieme è possibile lavorare in maniera efficace per la preservazione delle nostre coste e il futuro del nostro territorio, migliorando al contempo l’esperienza turistica di Misano Adriatico”.

Comune di Misano Adriatico