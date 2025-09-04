Misano Adriatico, al via in autunno la rassegna filosofica “Ecce Homo”: cinque venerdì con grandi pensatori

Torna la filosofia protagonista a Misano Adriatico con la nuova rassegna autunnale intitolata “Ecce Homo – Ciò che ci rende umani o disumani”, curata dal filosofo Gustavo Cecchini. Il ciclo di cinque appuntamenti prenderà il via venerdì 3 ottobre al Teatro Astra e si svolgerà nei venerdì successivi fino al 7 novembre, con l’ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il titolo della rassegna richiama la celebre frase “Ecco l’uomo” con cui Ponzio Pilato presentò Gesù flagellato al popolo, spunto da cui si svilupperanno riflessioni sul senso dell’umano, sulla sua identità e sul suo stare al mondo.

Cecchini solleva interrogativi profondi sulla contemporaneità: “Non stiamo diventando anime perse, senza punti di riferimento, che vagano come naufraghi nel mare dell’incertezza, della paura, del risentimento? Abbiamo ripreso a uccidere su vasta scala, siamo stritolati dalle gabbie del nostro ego, devastiamo l’ambiente, preferiamo l’aggressione alla conoscenza, la paranoia all’amicizia. È uno scenario che conosciamo bene, purtroppo. Mai come in questo tempo l’essere umano è stato chiamato a ridefinirsi, a trovare una propria identità”.

Il programma degli incontri

3 ottobre : Vito Mancuso con la lectio “Liberi di vivere: il senso delle cose oltre la finitezza della vita”.

10 ottobre : Marco Guzzi con "Io sono colui che divento".

17 ottobre : Silvano Petrosino con "La sorpresa dell'uomo: l'eccezione della ragione e del desiderio".

24 ottobre : Paolo Ercolani con "Il mistero uomo: umano, troppo umano, disumano".

7 novembre: Marcello Veneziani con "L'Oltreuomo, euforia e perdizione. Marx, Nietzsche e il tempo che verrà".

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21:00 al Teatro Astra di Misano Adriatico. L’iniziativa gode del sostegno di Rivierabanca e Romagna Acque.