Misano Adriatico, al via la sperimentazione del controllo elettronico dei varchi ZTL a Misano Brasile e Misano Centro

Partirà nei prossimi giorni la sperimentazione del controllo elettronico dei varchi di accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) nelle aree di Misano Brasile e Misano Centro. Lo ha comunicato l’Ufficio Stampa del Comune di Misano Adriatico.

Come spiegato nella nota, le telecamere saranno installate sui pannelli a messaggio variabile già presenti in via Romagna e via Dante per la ZTL del Centro, e in via Alberello e via della Stazione per la zona Brasile. L’obiettivo è verificare il corretto funzionamento del sistema prima dell’avvio formale.

“La sperimentazione – si legge nel comunicato – è propedeutica alla richiesta di autorizzazione che sarà inviata al Ministero competente, affinché si possano valutare tutti gli aspetti tecnici e le criticità relative al funzionamento del sistema.”

Il Comune chiarisce che il sistema sanzionatorio automatizzato verrà attivato solo dopo l’autorizzazione ministeriale, e comunque non prima della stagione estiva 2026. Fino ad allora, la sperimentazione servirà a testare l’efficacia del controllo e raccogliere dati utili all’implementazione definitiva.

Nessun cambiamento è previsto per le modalità di accesso alle ZTL: gli utenti già in possesso di autorizzazioni non dovranno fare nulla, mentre chi ne avesse bisogno potrà rivolgersi al Presidio di Polizia Locale o inviare istanza online tramite il sito del Comune di Misano Adriatico.

L’intervento rientra in un percorso di modernizzazione della gestione del traffico cittadino, che punta su strumenti tecnologici per migliorare controllo e sicurezza nelle aree a traffico limitato.