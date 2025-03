Misano Adriatico. Approvato in giunta il progetto per la realizzazione di nuovo asilo nido nella frazione cella

Lunedì ritorno in classe per oltre 1.000 alunni

Misano Adriatico, 13 settembre 2024 – A pochi giorni dal ritorno in classe, la giunta comunale ha approvato oggi un progetto che amplierà ulteriormente gli spazi a disposizione dell’apprendimento e della formazione. Il progetto approvato riguarda, infatti, la realizzazione di un nuovo asilo nido che potrà ospitare sino a 36 bambini. La nuova struttura sorgerà nella frazione Cella, in via Copernico, su un’area di oltre 3.000 metri quadri.

Gli ambienti sono stati progettati con una forte predominanza di legno e vetro, per garantire continuità tra interno ed esterno. Particolare attenzione è stata posta al risparmio energetico, al contenimento dei consumi energetici attraverso l’utilizzo di tecnologie solari, al contenimento dei consumi d’acqua grazie all’utilizzo di sistemi di recupero e valorizzazione delle acque meteoriche e di scarico, all’ottimizzazione degli impianti di produzione del calore, ai sistemi di coibentazione degli edifici, all’illuminazione e alla climatizzazione naturale.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.500.000 euro, di cui 864.000 euro finanziati attraverso fondi del PNNR nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ed i restanti 636.000 euro finanziati con risorse proprie dell’Ente.

“Era uno degli obiettivi principali del nostro programma elettorale – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni – e appena è capitata l’opportunità, grazie ai fondi del PNRR a cui abbiamo aggiunto risorse comunali, abbiamo progettato questa struttura che darà risposte ai bisogni di Misano”.

“L’amministrazione comunale ha ben chiara la necessità di spazi da destinare alla formazione, in particolare dei più piccoli – spiega la vicesindaca e assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi -. Già quest’anno la lista d’attesa per l’asilo nido si è ridotta grazie all’aumento dei posti che abbiamo disposto negli ultimi anni. La nuova struttura fornirà un’altra importante risposta all’alta richiesta del servizio”.

Lunedì, intanto, suonerà la prima campanella per oltre 1.000 alunni delle scuole statali dell’Istituto Comprensivo di Misano Adriatico. A tornare in classe saranno i 136 bambini della scuola dell’infanzia (65 nella scuola Arcobaleno e 71 nella scuola Giardino Magico), 554 alunni della scuola primaria (366 alla Colombo, 82 alla Gabelli, 106 alla scuola di Misano Monte) e 348 studenti della scuola media Giovanni XXIII.

Anche i 16 alunni della scuola paritaria parrocchiale San Giovanni Bosco di Misano Monte torneranno sui banchi lunedì, mentre le scuole dell’infanzia comunali e il Nido comunale riapriranno giovedì 26 settembre (204 bambini in totale tra Nido Misano, Nido Riccione, Infanzia Capoluogo e Infanzia Villaggio Argentina).

Comune di Misano Adriatico