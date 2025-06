Misano Adriatico. Atletica Santamonica e Comune di Misano pronti per i Campionati Italiani Master di Atletica

Presentata la kermesse nazionale master a dieci giorni al via dell’evento.

Misano Adriatico, 10 giugno 2025 – Conto alla rovescia per i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in programma a Misano dal 20 al 22 giugno 2025. La macchina organizzativa è ormai a pieno regime, come confermato nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale della città romagnola.

Al momento sono 1.500 gli iscritti alle gare e la speranza è di arrivare a duemila come lo scorso anno a Roma, pur col traino degli Europei. Insieme agli atleti, famigliari e amici sono attesi a Misano.

A illustrare i dettagli dell’evento sono intervenuti l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni, il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, l’assessore allo sport Filippo Valentini, il presidente della FIDAL Stefano Mei, e Licia Pari, direttore tecnico dell’Atletica Santamonica, società organizzatrice della manifestazione, tutti coordinati dalla responsabile comunicazione Lara Cedrini e dal direttore operativo dell’evento Marco Aloi.

La manifestazione, che rappresenta il principale appuntamento annuale del calendario Master dell’atletica leggera italiana, porterà a Misano atleti, familiari e accompagnatori. Un’occasione non solo sportiva, ma anche turistica e culturale, grazie a una serie di collaborazioni strategiche tra istituzioni e realtà del territorio.

Collegata da remoto è intervenuta l’Assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni “E’ un duplice piacere supportare come Regione Emilia-Romagna questo evento. Sia per la valenza in termini di incoming turistico-sportivo ma anche perché si svolgerà presso l’impianto di Misano che ha visto recentemente la riqualificazione della pista con l’importante contributo della nostra Regione”.

Ha introdotto la presentazione il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni: “Ospitiamo il primo grande evento nell’impianto a cui abbiamo lavorato con passione in questi tre anni, dotando la città di una struttura all’avanguardia. Lo sport è un driver fondamentale della nostra vocazione turistica e ora l’atletica si aggiunge fra i magneti più potenti. Sarà una bella festa e come sempre saremo all’altezza della situazione nell’accogliere gli ospiti di Misano”.

La regia dell’evento è affidata all’Atletica Santamonica Misano, che ha costruito insieme all’agenzia MOAB già attiva nell’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali come MotoGP e Formula 1, una rete di collaborazione con Comune di Misano, con il contributo Regione Emilia-Romagna, Misano World Circuit, Visit Misano ed ovviamente la FIDAL nazionale e regionale, mentre tutta la creatività è stata affidata a Marvin Moscara che ha ideato il logo della manifestazione e curato l’immagine coordinata.

Il commento del Presidente della Federazione di Atletica Leggera Stefano Mei: “La disponibilità degli impianti è fondamentale, l’atletica ne chiede di grandi e costosi, non è facile incontrare amministrazioni che si impegnano così. Conoscendo bene la qualità organizzativa e la ricettività, non ho avuto nessun dubbio nell’assegnare questo evento. I Master sono un esempio per i giovani e quindi per noi sono fondamentali”.

Questo progetto nasce da lontano e a raccontarlo è intervenuta Licia Pari, direttore tecnico dell’Atletica Santamonica “Per me è una grande emozione. Ho intrapreso questo viaggio con la mia società 16 anni fa ed oggi si corona un sogno, faticoso ma bello e gratificante. Tutto nasce da un caffè preso insieme al Presidente Fidal ER Alberto Morini e con Marco Aloi, ed appena si è paventata l’opportunità, non ci abbiamo pensato due volte e siamo partiti”.

“L’obiettivo è offrire non solo una competizione di alto livello, ma un’esperienza completa e coinvolgente per atleti e famiglie. – ha aggiunto Marco Aloi, responsabile operativo dell’evento – e sulla scorta delle mie personali esperienze organizzative in altri ambiti sportivi, abbiamo voluto lavorare sulla qualità e sui dettagli anche grazie al contributo delle Istituzioni, degli sponsor ed al supporto dei nostri preziosissimi volontari. Senza questi aiuti, non ce l’avremmo fatta! “

Filippo Valentini, Assessore allo sport del comune di Misano Adriatico: “Ci apprestiamo ad inaugurare un evento al quale con passione ci siamo dedicati come Amministrazione e insieme all’Atletica Santamonica. Si intreccerà anche con la Notte Rosa per un connubio molto speciale”.

Tra le proposte collaterali: tour guidati del Misano World Circuit Marco Simoncelli a piedi o in bici, noleggio di eBike per scoprire la città di Misano e i dintorni, accesso alla pista di go-kart “Misanino”, campi da padel, e il centro di simulazione Res-Tech.

Grazie alla partnership con Summertrade (gruppo IEG), gli atleti potranno usufruire di un’offerta ristorativa dedicata presso il Ristorante Santamonica, accessibile in pochi minuti a piedi dal campo gara, con servizio self-service a prezzi agevolati per pranzo e cena durante tutta la manifestazione.

Non mancherà un tocco di stile: in collaborazione con Prodi Sport e Joma, è stata realizzata la maglia ufficiale dell’evento in tessuto tecnico, ispirata all’immagine coordinata della manifestazione e ai luoghi simbolo del territorio e di questi Campionati Italiani Master – dalle curve della pista a quelle del Misano World Circuit, alle onde del mare.

Sul fronte ospitalità, l’Atletica Santamonica ha attivato un servizio personalizzato in collaborazione con Visit Misano e l’Agenzia Viaggi Perazzini, che supporta gli atleti nella scelta dell’alloggio, consigli gastronomici e proposte di escursioni locali.

Ma tra i servizi che verranno sicuramente apprezzati dagli atleti ci sarà il supporto fisioterapico garantito dal Gruppo Montanari con le due realtà EXIS e Medicina 2000.

La manifestazione ricordiamo è resa possibile anche grazie al supporto di partner privati come Rivierabanca, Summertrade, ProdiSport, Joma, Agenzia Perazzini, Seriset, Exis Centro Medico Fisioterapico e Riabilitativo, Poliambulatorio Exis Mille, Poliambulatorio Nuova Medicina 2000, Poliambulatorio Medicina 2000 PLUS, Gruppo Montanari Salute e Casa di Cura Montanari e con il patrocinio istituzionale del Comune di Misano, il contributo della Regione Emilia-Romagna e sul profilo sportivo il patrocinio della Fidal regionale e nazionale.

Maggiori dettagli sulle tariffe di soggiorno e le attività collaterali alla manifestazione sono disponibili sul sito della FIDAL, sul sito di Visit Misano e sulle pagine social dell’Atletica Santamonica Misano (Facebook: Atletica Santamonica Misano | Instagram: atletica santamonica).

L’Ufficio Stampa