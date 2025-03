Misano Adriatico. Atletica Santamonica una grande squadra

Misano Adriatico, 11 Dicembre 2024 – La società di atletica leggera di Misano Adriatico chiude il 2024 con una cena ricca di interventi, ricordi e premi.

Una serata che ha visto partecipare quasi 200 persone coinvolgendo atleti di tutte le categorie (dagli esordienti ai master), i genitori e i diversi sponsor che sostengono la grande squadra dell’Atletica Santamonica.

Franco Zamagni, Presidente della società di atletica leggera, ha dichiarato: “Questo è stato l’anno migliore da quando è nata la nostra società, per gli ottimi risultati raggiunti in quasi tutte le categorie. Un ringraziamento speciale alle nostre donne Master che fra i tantissimi risultati, dopo anni e anni di tentativi, si sono imposte a livello nazionale diventando campionesse d’Italia. Questo per sottolineare che non sono solo mamme, lavoratrici, ma che allo stesso modo sono atlete con la A maiuscola”.

Il Sindaco Fabrizio Piccioni ha sottolineato che il 2024 è stato un anno importante: “Abbiamo inaugurato la nuova pista di atletica, un progetto impegnativo, realizzato con l’importante contributo della Regione. Ci sono ancora alcuni lavori da concludere, ma intendiamo farlo in tempi brevi, perché è importante avere una struttura bella, che si possa utilizzare al meglio. Le nostre società sportive devono poter esercitare la propria disciplina in un luogo che sia adeguato e in cui poter organizzare anche competizioni di alto livello per coinvolgere tutto il territorio. Non dimentichiamo, però, che è importante anche stare bene, potersi divertire e trovare il clima giusto per poter crescere e per poter fare comunità”

Il direttivo della società ha deciso di dedicare un momento commemorativo alla prematura scomparsa di Maurizio Cicu e di Domenico Talacci, atleti di grande spirito che hanno lasciato la squadra e la famiglia in questo anno; l’obiettivo della società è di organizzare dei Meeting in loro ricordo.

La serata è proseguita con le premiazioni dove, grazie al sostegno di Riviera Banca, gli atleti che hanno raggiunto i migliori risultati hanno ricevuto un riconoscimento in denaro. “Come presidente di RivieraBanca – afferma il Comm. Arch. Fausto Caldari – sono lieto che il nostro supporto all’attività di Atletica Santamonica ci veda partecipi alla sua attività dedicata allo sport, che favorisce la salute, il benessere, i giovani, la socialità: valori preziosi per le persone e per il territorio di Misano Adriatico. Siamo una vera banca locale e teniamo molto a valorizzare le iniziative che giovano alla comunità”.

Sempre di più gli atleti da premiare, risultato di una società che sta crescendo. Tra i premiati vogliamo ricordare Elena Borghesi che ha conquistato il gradino più alto del podio, vincendo i campionati Italiani Master – Indoor e Outdoor – nella categoria SF40 (860pt nei 1500m con il tempo di 4:38”15 e 833pt negli 800m con il tempo di 2:16”92); Denis Libofsha che firma il record sociale nelle specialità del 100m e 200m (885pt nei 100m con il tempo di 10”77 e 869pt nei 200m con il tempo di 21”91). Inoltre sono stati premiati i ragazzi che hanno partecipato ai campionati italiani (Elena Vanzolini, Andrea Caldari, Wilma Mangano e Alessandro Ripa), e i ragazzi che hanno fatto parte della rappresentativa Regionale (Emanuele Leardini, Lisa Perazzini, Pietro Rastelli, Wilma Mangano, Alessandro Ripa) e Provinciale (Giulia Ciavatta, Irene Fusco, Manuel Franci, Matteo Lazzari, Greta Romagna).

Una squadra che cresce e grazie anche al sostegno di alcuni sponsor tra i quali Prodi Sport, e alle attenzioni e le cure del massofisioterapista Mirko Pari e del nutrizionista Giacomo Fattori.