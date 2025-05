Misano Adriatico avrà la Bandiera Blu anche nel 2025

Misano Adriatico, 13 maggio 2025 – La Bandiera Blu continuerà a sventolare su Misano Adriatico. Questa mattina, nel corso della cerimonia di presentazione tenutasi a Roma, la ong Fee (Foundation for Environmental Education) ha confermato a Misano la Bandiera Blu per il litorale di Misano Adriatico. Al riconoscimento per le spiagge, si aggiunge quello ottenuto dall’approdo di Portoverde (unico in Regione) e dalla società privata di gestione.

La Bandiera Blu premia le località marine e lacustri che si distinguono per la qualità delle acque e per numerosi altri aspetti che valutano la gestione ambientale. Sono 32 i criteri presi in esame, in continuo aggiornamento. Tra questi la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, l’arredo urbano, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

“Riuscire a confermare, da tanti anni, questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio – le parole dell’Assessore all’Ambiente Nicola Schiardi, che ha presenziato all’evento – e rappresenta un premio degli sforzi delle amministrazioni che si sono succedute negli anni. Misano Adriatico è riuscita, anche grazie alla collaborazione degli operatori turistici, a soddisfare i requisiti che, anno dopo anno, si sono aggiunti nella valutazione complessiva. Oltre ad un’eccellente qualità delle acque, infatti, possiamo vantare servizi di primo livello e una capillare rete di piste ciclabili che consentono di collegare in sicurezza il lungomare all’entroterra e alle EcoVie”.

Come tradizione, la Bandiera Blu sarà issata nella spiaggia antistante Piazzale Roma a inizio giugno davanti a turisti e autorità.

Comune di Misano Adriatico