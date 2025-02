Misano Adriatico. Biblioteca comunale: i classici greci moderni e Giovannino Guareschi al centro di due conferenze in programma questo fine settimana

Misano Adriatico, 14 novembre 2024 – Doppio appuntamento questo fine settimana in Biblioteca. Domani pomeriggio, alle 18:00, è in programma la videoconferenza “Alla scoperta dei classici greci moderni”. In collegamento da Atene ci sarà la casa editrice Aiora per parlare dell’interessante progetto che mira a far conoscere ai lettori italiani la letteratura greca moderna, quasi del tutto sconosciuta in Europa.

Se una volta il greco era la lingua franca del Mediterraneo orientale, oggi è una delle lingue meno parlate dell’Unione Europea e proprio per questo, anche per il numero esiguo di traduttori, gli scrittori ellenici sono praticamente sconosciuti fuori dei confini nazionali. Eppure, la letteratura greca moderna cela tesori straordinari.

Saranno in collegamento la traduttrice Viviana Sebastio che parlerà della raccolta di “Rebetika” (con introduzione del cantautore e scrittore Vinicio Capossela), opera dedicata al genere musicale popolare inserito nel 2017 nella lista del patrimonio Unesco, e il traduttore Maurizio De Rosa che parlerà de “La grande chimera” di M. Karagatsis, pubblicato nel 1953, romanzo catartico che affronta tematiche sempre attuali: l’espatrio, i valori della famiglia, il senso di appartenenza, il ruolo della donna nella società e tutte le aspettative intrappolate in una grande chimera che ciascuno di noi non smette di inseguire.



Il secondo appuntamento è in programma sabato alle 17:00. In occasione della prossima uscita del film biografico su Giovannino Guareschi prodotto dalla Rai, la biblioteca, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Faleristica, propone un incontro con Emiliano Procucci, uno degli sceneggiatori impegnati nel progetto.

Il titolo della conferenza è lo stesso del film, “Non muoio neanche se mi ammazzano”, celebre motto che Guareschi coniò per sé stesso durante la prigionia in Germania nel 1943-45.

Sarà una chiacchierata a tutto tondo sulla vita e le opere del Guareschi scrittore, giornalista, umorista e caricaturista, voce fuori dal coro, divenuta estremamente popolare grazie alle storie di Mondo Piccolo e ai personaggi di Don Camillo e Peppone, voce di cui si va riscoprendo la forza e la genialità.

Emiliano Procucci sarà intervistato dal giornalista Tommaso Bianco.

Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero. Per informazioni: 0541618484 (anche whatsapp).

Comune di Misano Adriatico