Misano Adriatico. Cala il sipario su Etica: Oltre 1.500 spettatori per la rassegna filosofica misanese

Misano Adriatico, 15 novembre 2024 – Si è conclusa ieri, con la lezione di Stefano Zamagni, la rassegna filosofica Etica. Il ciclo, di cinque conferenze, ha visto salire sul palco del Cinema Teatro Astra pensatori d’eccellenza che hanno invitato a riflettere su diversi aspetti di un tema, quello del dare valore al comportamento umano, che nell’epoca in cui viviamo può apparire desueto.

Lo spessore dei protagonisti – Vito Mancuso, Paolo Ercolani, Marco Guzzi, Simone Regazzoni e Stefano Zamagni – ha saputo richiamare complessivamente oltre 1.500 persone.

“Numeri che confermano l’apprezzamento del pubblico per le rassegne filosofiche che organizziamo da anni – il commento del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maria Elena Malpassi – e che fanno di Misano Adriatico una meta conosciuta anche per i suoi appuntamenti culturali. Ringrazio Gustavo Cecchini per il grande lavoro con cui, rassegna dopo rassegna, riesce ad innalzare la qualità degli eventi”.

“Sono stati cinque appuntamenti importanti – aggiunge Gustavo Cecchini, che cura la manifestazione per conto del Comune – che hanno cercato di puntare i riflettori su alcuni aspetti più significativi, ma anche più critici, dell’epoca in cui viviamo, cercando di darne però una lettura positiva. Con Etica si chiude un 2024 di grandi rassegne, iniziato in primavera con Ritratti d’Autore e proseguito con lo straordinario successo della manifestazione estiva, che ha saputo riempire Piazza Repubblica. Questo è segno che le persone, in un tempo di grande smarrimento, hanno bisogno di parole profonde e sensate”.

Comune di Misano Adriatico