Misano Adriatico. Campionati Italiani Master Misano 2025: tre giorni di sport, emozioni e record

Oltre 1500 atleti, 2800 atleti/gara, 14 primati italiani, 1 record europeo:

Misano Adriatico celebra il successo di un evento che ha unito passione, competizione e accoglienza

Misano Adriatico, 23 Giugno 2025 – Si sono conclusi domenica 22 giugno i Campionati Italiani Master di Atletica 2025, tre intense giornate di sport che hanno animato la città di Misano Adriatico e lo Stadio Santamonica, trasformato per l’occasione in un palcoscenico d’eccellenza per l’atletica leggera.

Dal 20 al 22 giugno, oltre 1500 atleti provenienti da tutta Italia (e non solo) si sono sfidati in pista e in pedana, per un totale di 2800 atleti-gara. Tra gli ospiti fuori classifica, la manifestazione ha accolto anche KORIBALSKI BAERBEL (Australia) e RUSOV DRAGISA (Serbia), testimonianza dell’interesse internazionale che l’evento ha saputo generare.

Il campo di atletica Santamonica ha ospitato circa 3000 persone tra atleti, tecnici, giudici FIDAL nazionali e regionali, volontari dell’Atletica Santamonica Misano, staff e famiglie, dando vita a un grande evento sportivo e sociale. La manifestazione è stata arricchita da uno straordinario numero di primati italiani e non solo: Giovanni Sergi conquista il record Europeo nei 2000m siepi con il tempo di 10:33”28, favoriti anche dalla performance della nuova pista, come pronosticato dal Direttore tecnico dell’Atletica Santamonica, Licia Pari.

I Campionati Italiani Master Misano 2025 si chiudono con un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, confermando ancora una volta la vitalità e il valore dell’atletica master italiana.

Un sentito ringraziamento va ai più di 60 volontari – tra atleti e genitori dell’Atletica Santamonica– che con dedizione e spirito di squadra hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento, insieme ai 120 giudici FIDAL che si sono alternati nei tre giorni di gare, garantendone lo svolgimento in modo preciso e puntuale.

Un risultato reso possibile anche grazie alla sinergia tra il Comune di Misano Adriatico, la Regione Emilia Romagna con il brand Sport Valley e l’Atletica Santamonica, che con grande impegno e passione ha curato ogni dettaglio sotto la direzione esperta di Marco Aloi.

Alle cerimonie di premiazione e nel corso della manifestazione hanno presenziato autorevoli rappresentanti istituzionali e sportivi: Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, l’assessore allo Sport di Misano Filippo Valentini; Alessandra Palombo ed Ester Balassini, Consiglieri nazionali FIDAL; Alberto Morini, Presidente FIDAL Emilia-Romagna; Franco Zamagni, Presidente Atletica Santamonica; Licia Pari, Direttore tecnico Atletica Santamonica.

L’evento ha rappresentato un vero e proprio momento di festa, valorizzato anche da numerose attività collaterali coordinate da MOAB, realtà con esperienza internazionale nell’organizzazione di grandi eventi sportivi come MotoGP e Formula 1. Grazie alla rete di collaborazioni attivata con partner e sponsor, (Rivierabanca, Visit Misano, Agenzia Perazzini Viaggi) i Campionati si sono distinti anche per l’accoglienza e i servizi offerti: Ristorante Santamonica gestito da Summertrade, con eccellenze enogastronomiche del territorio; attività all’interno del Misano World Circuit;; scarpe tecniche grazie alla presenza di Göba; servizi di fisioterapia pre e post gara grazie al supporto del Gruppo Montanari Salute – Exis Centro Medico, Exis Mille, Nuova Medicina 2000, Medicina 2000 PLUS e Casa di Cura Montanari. Nota particolare sul merchandising con un “sold out” di tutte le speciali t-shirt prodotto grazie alla collaborazione tra Joma e Prodi Sport

Il campo Santamonica si è vestito a festa con grafiche e colori che hanno caratterizzato l’evento sin dalle prime battute, grazie al lavoro creativo di Marvin Moscara, in collaborazione con MOAB, e all’allestimento curato da Seriset.

Un grazie speciale anche alle voci ufficiali dei campionati, Federico Bini e Leonardo Musio, che con competenza e simpatia hanno commentato le competizioni e coinvolto il pubblico con racconti degni di nota. L’energia di DJ Lopez (Francesco Di Leonardo) ha accompagnato ogni momento, creando la giusta atmosfera, mentre gli scatti dei fotografi di FotoGP hanno immortalato tutte le competizioni della manifestazione senza dimenticare il contributo di Atletica Italiana TV, che ha permesso agli appassionati di seguire l’evento in diretta streaming, amplificandone la portata a livello nazionale.

Come si è detto un grande successo tecnico e ci fa piacere ribadire qui di seguito i nuovi record nazionali registrati durante i campionati:

Serena Caravelli (Atl Brugnera Friulintagli – F45), 80m ostacoli in 11”56 e 200m in 25”12

Giovanni Finielli (A.S.D. Running Modica – M75), 300m ostacoli in 56″37

Antonio D’Errico (A.S.D. Atletica la Sbarra – M60), 300m ostacoli in 44″93

Giuliano Costantini (A.S.D. Atletica Fossombrone – M75), salto in lungo 4.55m

Massimiliano Ruggio (Vittorio Atletica – M55), salto con l’asta 4.15m

Marco Claudio Mastrolorenzi (ASD Atletica La Sbarra-M65), salto in alto 1.64m

Valentina Montemaggiori (Modena Atletica M – F55), lancio del peso 11.65m

Barbara Martinelli (Pro Patria A.R.C. Busto Arsizio – F60), 400m in 1:04”62

Ivan Mancinelli (Athlon Bastia – M50), 400m in 51″73

Giovanni Sergi (X-Solid Sport Lab ASD – M80) 2000m siepi in 10:33”28

Raffaele Tomaino (ASD Atletica Master Trieste – M60) Martellone 19.66m

Mara Ferrini (CUS Pisa – SF75) 200m in 36”16

Victoria Constantin (Atletica Santamonica Misano – SF65) 200m in 31.18

Di seguito il nuovo record europeo registrato durante i campionati:

Giovanni Sergi (X-Solid Sport Lab ASD – M80) 2000m siepi in 10:33”28

Una grande soddisfazione per la compagine di casa l’Atletica Santamonica Misano che oltre ad essere operativa sul campo si è imposta brillando in pista e pedana con una partecipazione imponente e risultati di assoluto rilievo. La squadra ha schierato ben 30 atleti, conquistando un bottino complessivo di 17 medaglie: 7 ori, 5 argenti e 5 bronzi.

Spiccano tra i campioni: Federico Battistuta (oro nel giavellotto M55 con 46,20 m), Elena Borghesi (oro F40 negli 800 m in 2:21”16 e nei 1500 m in 4:57”06), Victoria Constantin (doppio oro F65 nei 100 m in 15”54 e 200 m in 31”18, quest’ultimo nuovo primato italiano), Gastone Chiarini (oro M85 nel salto in alto con 1,05 m e nell’asta con 2,00 m).

Cinque gli argenti: Monia Federici (F50, 5000 m in 19:09”09), Fabio Montanari (M35, marcia 5000 m in 26:02”91), Maria Elisabetta Pesci (F60, salto in alto 1,15 m), Tanja Piergallini (F40, salto triplo 11,12 m e lungo 4,95 m).

Chiudono il medagliere i cinque bronzi: Graziella Cermaria nei 100 (16”06), ancora Monia Federici negli 800 m F50 (2:34”85), Victoria Constantin nei 400 m F65 (1:14”94), Franco Zamagni nei 200 m M65 (27”32) e nel salto in lungo (4,68 m).

Un evento che ha lasciato un segno profondo nella memoria di tutti i partecipanti, con l’augurio di ritrovarsi presto, ancora una volta, per celebrare insieme la passione senza età per l’atletica.

L’Ufficio Stampa