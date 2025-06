Misano Adriatico celebra i 100 anni di Renata Livi, orgoglio della comunità. Gli auguri del Sindaco

Un altro importante traguardo per la comunità di Misano Adriatico: Renata Livi ha festeggiato ieri il suo centesimo compleanno, un momento celebrato con affetto dal sindaco Fabrizio Piccioni durante un incontro nella sede comunale.

Nata il 4 giugno 1925 a Misano Monte, nel ghetto di Cà Andrino, Renata appartiene a una delle famiglie storiche del luogo, nota con il soprannome “Minghèt”. Legata profondamente alle sue radici, Renata è sempre stata un punto di riferimento per la sua famiglia, che ieri si è raccolta attorno a lei per onorarla in questa tappa così significativa.

Con grande lucidità ricorda gli anni passati a lavorare nei campi insieme al padre e la nascita della sua passione per il cucito, che negli anni è diventata la sua professione. Durante la difficile fase della guerra, ha contribuito alla famiglia lavorando all’aeroporto di Santa Monica, dove cuciva e riparava le divise dei militari.

L’amore per la sartoria non l’ha mai abbandonata: nonostante l’età e qualche difficoltà nella vista, continua a dedicarsi a questa attività con entusiasmo, trasformandola in un vero e proprio piacere quotidiano.

Renata Livi è la terza persona a Misano Adriatico a raggiungere il traguardo dei 100 anni nel 2025 e fa parte del gruppo dei sette ultracentenari presenti nel Comune, di cui sei donne e un uomo.

Un traguardo di vita e di storia che rappresenta un orgoglio per tutta la comunità.