Misano Adriatico. Ciclabile di Via del Carro: potenziata l’illuminazione degli attraversamenti ciclopedonali

Misano Adriatico, 15 aprile 2025 – Resta alto l’impegno dell’amministrazione comunale per il potenziamento e il miglioramento delle piste ciclabili sul territorio. Oltre ad ampliare il patrimonio ciclabile con la realizzazione di nuovi tratti, parallelamente si lavora per migliorare la sicurezza dei tratti già esistenti. Una di queste azioni riguarda il miglioramento dell’illuminazione degli attraversamenti ciclabili, come l’intervento che Geat ha finanziato e realizzato a Belvedere. Lungo la ciclabile di Via del Carro, in prossimità della rotatoria all’incrocio con Via Ponte Conca, sono stati installati fari aggiuntivi per il potenziamento dell’illuminazione degli attraversamenti ciclopedonali.

“La realizzazione di due impianti di illuminazione pubblica in Via Del Bianco e in Via Ponte Conca, dedicati all’attraversamento pedonale, è un segno tangibile della collaborazione sempre più proficua tra Geat e il comune di Misano Adriatico, scaturita negli scorsi mesi anche nella realizzazione di alcuni lavori di manutenzione strade e marciapiedi – il commento del Presidente di Geat, Fabio Galli e dell’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. L’auspicio anche per il futuro è di continuare tale sinergia insieme e con reciproca soddisfazione”.

Altri interventi di questo genere sono in previsione nei prossimi mesi, in particolare lungo la ciclabile di Via Simoncelli.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico