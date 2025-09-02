Misano Adriatico. Con IBF nel weekend torna “La Gialla Family”, la pedalata per famiglie alla scoperta del territorio di Misano

Misano Adriatico, 2 settembre 2025 – Anche quest’anno a Misano Adriatico la Settimana Europea della Mobilità arriva in anticipo. Sabato 6 settembre, nell’ambito di Italian Bike Festival, il grande salone internazionale della bici in scena questo weekend a Misano World Circuit, torna “La Gialla Family”, una pedalata rivolta alle famiglie alla scoperta del territorio di Misano Adriatico, che può essere affrontata con qualunque tipo di bici.

Il ritrovo è per sabato alle 14:30 al Parco del Sole in Via Alberello. Alle 15:00 è prevista la partenza che, attraverso l’EcoVia del Mare, porterà sino in circuito, dove sarà possibile fare un emozionante giro in pista nel tempio dei motori. All’arrivo, ad attendere i partecipanti, una merenda offerta da Giallo Team con Sammontana.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a ciclisti di tutte le età. Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://giallacycling.com/gara/la-gialla-family.

La Gialla Family fa parte del format La Gialla Cycling, l’appuntamento sportivo di punta di IBF, che quest’anno abbraccia completamente il mondo del cicloturismo, sottolineando il suo orientamento verso le social ride come forma di mobilità attiva e condivisa. Oltre al percorso Family saranno presenti i percorsi non competitivi Strada e Gravel.

Alla mobilità sostenibile è dedicato anche il secondo appuntamento del corso di alta formazione “Ciclologistica e cargobike: modelli di sviluppo per l’ultimo miglio e la mobilità urbana”, in programma venerdì 5 settembre (sessione mattutina riservata agli operatori del settore; sessione pomeridiana aperta a tutti i partecipanti di IBF). Il corso è rivolto ai professionisti della sfera pubblica e privata impegnati sui temi della logistica urbana, della mobilità sostenibile, del commercio o dei servizi urbani, con l’obiettivo di condividere spunti pratici e strategici sul ruolo della ciclologistica nelle città.

A IBF sarà l’occasione per istituzioni, aziende e operatori di riflettere sul potenziale del trasporto merci in bicicletta per rispondere alle sfide della città del terzo millennio.

COME RAGGIUNGERE IBF IN MODO SOSTENIBILE

Sono diverse le opzioni per arrivare a IBF in maniera comoda e sostenibile.

Approfittando del parcheggio gratuito, delle reti ciclabili e dei mezzi pubblici è possibile vivere un’esperienza green e responsabile.

In bici

All’interno del villaggio, entrando dall’ingresso in Via del Carro 30, ci sarà un ampio Bike Parking custodito e gratuito dove lasciare la bicicletta in totale sicurezza.

Per raggiungere l’evento è possibile utilizzare la rete ciclabile che collega il Misano World Circuit con i comuni limitrofi e la Ciclovia Adriatica, in particolare la ciclabile del Conca.

In treno

Dalla stazione ferroviaria di Misano è possibile raggiungere Misano World Circuit Marco Simoncelli in circa 5 minuti di auto o con le navette gratuite, oppure in circa 20 minuti a piedi (2 km).

Per chi desidera raggiungere Misano Adriatico in treno, Trenitalia, Official Green Carrier di IBF, offrirà, oltre ai consueti collegamenti del Regionale, un potenziamento sui treni Intercity IC 604, IC 605, IC 606, IC 608, IC 611 ed IC 613, IC 614 della linea Adriatica, con fermata straordinaria a Misano Adriatico.

Con la navetta

Durante i giorni di evento sarà a disposizione un comodo servizio navetta gratuito. Orari e fermate: https://italianbikefestival.net/wp-content/uploads/sites/2/2025/07/NAVETTE-IBF-2025.pdf.

In auto

In occasione dell’evento verranno aperti due grandi parcheggi gratuiti da cui è possibile raggiungere gli ingressi di Italian Bike Festival in circa 5 minuti a piedi. Consigliato il parcheggio P13 (via del Carro 22) per chi arriva da Misano Adriatico e Cattolica. Per chi invece arriva dall’entroterra si consiglia il P2 (via del Carro ang. via Ca’ Raffaelli). Si può parcheggiare anche nel parcheggio dello stadio (P) in via del Carro 63.

Per maggiori informazioni: https://italianbikefestival.net/come-arrivare/.

Comune di Misano Adriatico