Misano Adriatico. Controllo del territorio: 5 giovani sanzionati dalla Polizia Locale per detenzione di sostanze stupefacenti

Misano Adriatico, 18 luglio 2024 – Durante lo scorso fine settimana l’attività di controllo del territorio effettuata dalla Polizia locale del presidio di Misano Adriatico ha attenzionato in particolare i parchi pubblici e le aree adiacenti al lungomare, oggetto di diverse segnalazioni da parte di cittadini in relazione a fenomeni di degrado urbano.

Le pattuglie hanno proceduto al controllo di alcuni soggetti che stazionavano da giorni all’interno del Parco Mare Nord.

Tra questi sono stati identificati 15 soggetti e sanzionati 4 minorenni residenti nel bolognese ed 1 maggiorenne residente in zona per la detenzione di sostanze stupefacenti, procedendo al sequestro di diverse sostanze, tra cui hashish e marijuana. I sanzionati sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali.

I minori di nazionalità italiana, in vacanza a Misano Adriatico senza genitori, sono stati riaffidati agli stessi dopo la convocazione sul posto da parte della Polizia locale per la notifica dei verbali e la presa in carico dei figli.

Effettuati anche controlli in ore serali sulla spiaggia e in aree adiacenti agli stabilimenti balneari, al fine di prevenire atti vandalici e fenomeni di degrado.

Comune di Misano Adriatico