Misano Adriatico. Coppi e Bartali 2025: le strade interessate dal passaggio della manifestazione

Misano Adriatico, 24 marzo 2025 – Il Presidio della Polizia Locale di Misano Adriatico informa che, nelle giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, le località di Scacciano, Misano Monte e Villaggio Argentina verranno interessate dal passaggio della gara ciclistica “Coppi e Bartali”.

Nello specifico, saranno interessate dal transito via Scacciano, dal confine con il comune di Riccione fino alla rotatoria all’intersezione con via Roma, e via San Clemente, dalla rotatoria all’intersezione di via Roma fino al confine con i Comuni di San Clemente e Coriano. Nella giornata.

Nella giornata del 26 marzo il passaggio è previsto dalle 11:30 alle 12:15 circa, mentre giovedì 27 marzo la gara ciclistica transiterà per Misano dalle 11:45 alle 12:35 circa. In tali fasce orarie è prevista la sospensione della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti.

Inoltre, la tutela della sicurezza degli atleti, come richiesto dall’organizzazione, su tutte le strade interessate non potranno essere presenti autoveicoli in sosta. Nelle fasce orarie indicate, dunque, verrà istituito e fatto rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Il servizio di trasporto pubblico operato da Start Romagna sarà garantito compatibilmente con il transito dei ciclisti.

Comune di Misano Adriatico