Misano Adriatico. Dedikato 2025: all’Arena 58 e nel centro di Misano si accende la passione per le moto

Venerdì e sabato torna il programma di eventi che accompagna il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini

Misano Adriatico, 8 settembre 2025 – Dopo il weekend da record dell’Italian Bike Festival, che ha richiamato a Misano World Circuit oltre 63mila presenze in tre giorni, un altro grande evento è pronto ad animare il “Marco Simoncelli” e l’intero territorio. Dal 12 al 14 settembre va in scena il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini e insieme ad esso torna anche il “Dedikato”, il palinsesto di eventi, spettacoli e mostre che punta ad attirare l’’interesse dei turisti presenti a Misano e degli appassionati delle due ruote.

Nato per ricordare il pilota giapponese Daijiro Kato, scomparso tragicamente nel 2003, il Dedikato negli anni è diventato uno dei pilastri di The Riders’ Land Experience, il programma di eventi che incrementa l’offerta sul territorio nella settimana del Gran Premio, offrendo esperienze uniche anche al di fuori dalla pista.

Teatro degli eventi del Dedikato saranno l’Arena 58 e il centro di Misano. Venerdì il programma si aprirà già dal mattino con la Mototerapia by Daboot in programma dalle 10.00 alle 12.00 all’Arena 58. Alle 18.00 si entrerà nel vivo della manifestazione: in Piazza Repubblica ci saranno Pit Lane di moto da pista, la mostra delle T-shirt del Dedikato che si sono susseguite dal 2007 fino ad oggi, il paddock ufficiale e il Motorhome by Cecchini Racing Team, mentre in via Toscana verranno esposte auto da rally e nel parcheggio delle Poste andrà in scena lo show Stuntman. Alle 21.30, sul palco di Piazza Repubblica, tornerà il talk show “Burdel da Cursa”, condotto da Boris Casadio, con la partecipazione dei team e dei piloti del Moto Club Misano e altri ospiti.

All’Arena 58, dalle 18:00, si farà un pieno di adrenalina con tanti spettacoli e show di Drifting, il Freestyle Motocross by Daboot e il Dj Set fino a tarda serata.

Sabato il programma si arricchirà con altri appuntamenti da non perdere: dalle 18.00 alle 19.00, all’Arena 58, arriveranno le spettacolari esibizioni acrobatiche dei paracadutisti dell’Associazione Turbolenza in collaborazione con la scuola di paracadutismo Skydive Fano e, dalle 18.15, la sfilata dei Matti di Corinaldo, che coinvolgerà anche il centro cittadino, così come la sfilata di moto storiche, organizzata in collaborazione con il Moto Club Misano.

Da non perdere anche il concerto dei The Rockstar Show, in programma alle 21.30 in Piazza Repubblica, e lo spettacolo di fuochi danzanti che illumineranno il cielo sopra Piazzale Roma alle 23.45.

Programma completo su: https://visitmisano.it/dedikato-2025.

Comune di Misano Adriatico