Misano Adriatico, Dinner in the Sky 2025: un’esperienza gastronomica sospesa nel cielo

Misano Adriatico si prepara a vivere una delle esperienze gastronomiche più straordinarie dell’estate 2025: Dinner in the Sky. Dal 1° al 4 agosto, i visitatori potranno gustare aperitivi, cene e menù esclusivi sospesi a 50 metri di altezza, nella suggestiva cornice di Piazzale Venezia, con una vista spettacolare sulla costa adriatica e sul Monte San Bartolo.

Dopo i successi a Cattolica e Riccione, Dinner in the Sky torna sulla Riviera Romagnola, offrendo una sinergia perfetta tra gastronomia locale e innovazione. L’evento si svolgerà in quattro turni giornalieri, dando la possibilità a tutti di vivere un’esperienza unica, immersi tra cielo e mare.

Un menù esclusivo a 50 metri d’altezza

La proposta gastronomica sarà curata dai migliori chef di Misano Adriatico, che offriranno piatti d’autore preparati con ingredienti locali. L’evento mira a valorizzare i sapori autentici del territorio, grazie alla collaborazione con ristoranti e locali locali.

Un’esperienza internazionale

Dinner in the Sky, selezionato da Forbes come uno dei ristoranti più insoliti al mondo, ha già conquistato oltre 70 città nel mondo, da Las Vegas a Dubai, da Londra a Bruxelles, con oltre 50.000 eventi realizzati. In Italia, l’evento è curato da DITS Italia, che dal 2019 ha portato questa esperienza unica in tutta la Penisola, consolidando la sua reputazione di qualità e innovazione.

Sicurezza garantita

La sicurezza dei partecipanti è la priorità assoluta. Dinner in the Sky si avvale delle più avanzate tecnologie e certificazioni di sicurezza per garantire un’esperienza senza rischi, confermando la sua lunga storia di eventi sicuri e apprezzati.

Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile a Misano Adriatico. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Dinner in the Sky: Dinner in the Sky Misano 2025.