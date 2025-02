Misano Adriatico. Domenica 23 febbario Maria Pia Timo in scena al Cinema Teatro Astra con “In tutti i sensi”

Maria Pia Timo

in

IN TUTTI I SENSI

Nel suo monologo l’attrice comica affronta, grazie agli spunti medico-scientifici e partico-organolettici, la ricerca dei nostri sensi

Misano Adriatico, 21 febbraio 2025 – Nuovo appuntamento in arrivo per la rassegna Astra Verba Ridens di Misano Adriatico. A salire sul palco del Cinema Teatro Astra è Maria Pia Timo che domenica 23 febbraio 2025 (ore 21:15) porta in scena In tutti i sensi. Uno spettacolo di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo, regia: Roberto Pozzi

Tatto, gusto, olfatto, vista e udito, fin da bambini, ci portano ad una scoperta del mondo che è tutta nostra, sempre soggettiva. Ogni senso si può affinare con l’esercizio, ma si può pure perdere con l’età. Il senso di libertà è il sesto senso? Ci sono odori che regalano ricordi, sguardi che smuovo pulsioni, musiche che fanno piangere, piatti che raccontano interi viaggi, carezze che fanno ridere. Si possono perdere i sensi e riprendere i sensi. Lo spettacolo coinvolge il pubblico alla ricerca di risposte. Il viola che vedo io è lo stesso che vedi tu? Per me è salato, per te è insipido? In auto quando li vedi i cartelli stradali? Sai cos’e? un acufene? Curiosità, certezze assurdità che vi guideranno in un percorso dominato totalmente dal senso dell’umorismo.

INFO E PRENOTAZIONI:

Ingresso intero € 22; ridotto € 20

Riduzioni per under 25 e over 65 anni.

Prevendita online: www.liveticket.it/astramisano

Prenotazioni tel. 320 5769769

www.fratelliditaglia.com/teatroastramisano

Cinema Teatro Astra via Gabriele D’Annunzio n. 22 Misano Adriatico (Rn)

