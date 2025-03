Misano Adriatico. Domenica il raduno dei Babbi Natale in Moto organizzato dal Moto Club Misano

Misano Adriatico, 18 dicembre 2024 – L’ultimo weekend prima del Natale, a Misano Adriatico, sarà all’insegna dell’allegria. Domenica, dalle 14:30, ci sarà il raduno dei Babbi Natale in Moto aperto a tutti i motociclisti travestiti da Babbo Natale. Dopo il ritrovo presso la sede del Moto Club Misano, in via Tavoleto 132, il corteo rosso sfilerà fino in Piazza Repubblica, dove saranno offerti vin brulè e ciambella per tutti.

Come anteprima al weekend, domani sera, alle 21:00, al cinema teatro Astra andrà in scena il saggio musicale natalizio degli allievi del Centro Musicale Vivaldi. Sempre all’Astra, venerdì alle 17:00, si terrà la tradizionale Cerimonia di Fine Anno con gli auguri dell’amministrazione comunale alla cittadinanza, le premiazioni e il brindisi per tutti.

Proseguono anche le iniziative nelle frazioni. A Misano Monte sabato alle 17:00 ci sarà la consegna dei panettoni ai nonni della frazione e, al Centro di quartiere, verrà proiettato un film natalizio per bambini.

Al Parco del Sole di Misano Brasile, domenica dalle 16:00 alle 18:00, ci sarà la Festa di Natale a base di castagne, vin brulè e un piccolo aperitivo per tutti.

Numerose, infine, le tombole in programma (www.visitmisano.it).

SI PATTINA TUTTI GIORNI FINO AL 6 GENNAIO

La pista di pattinaggio in piazza della Repubblica, realizzata da Dits Italia Srl con il supporto di Conad Rio Agina, è aperta tutti i giorni fino all’Epifania nei seguenti orari: dalle 15:00 alle 19.30 nei giorni feriali; nei festivi e prefestivi la pista sarà aperta dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 20:00 e dal 20 dicembre l’apertura si protrarrà fino alle 22:30.

DOVE AMMIRARE I PRESEPI ARTISTICI

Sono quattro i presepi artisti presenti sul territorio di Misano: il presepe a Belvedere con statue a grandezza naturale nel parco di piazzale De Chirico, il presepe meccanico di Ferdinando Righetti (presso il giardino di via Boito 7, vicino all’asilo Nido di Misano, dall’1 dicembre al 20 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 21:00), la mostra di presepi artistici a cura di Anna Maria Tacchi (saletta in Via Scacciano57/A fino al 6 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00) e il presepe meccanico di Walter Meluzzi a Scacciano (ex scuola materna, dal 24 dicembre al 6 gennaio, dalle 15:30 alle 19:00).

Comune di Misano Adriatico