Misano Adriatico. Grande successo per il II Concorso d’Eleganza “Summer Elegance Show 2025” per Auto d’Epoca e Supercars a Portoverde 

La bella località di Portoverde, nel comune di Misano Adriatico, con la sua elegante darsena ha aperto le porte al secondo Concorso d’Eleganza per auto d’Epoca e Supercars domenica 27 Luglio

L’Associazione Per la Difesa del Mare e la Scuderia Automobilistica Morcianese hanno organizzato il secondo “Concorso d’Eleganza”, riservato ad Auto storiche e Supercars. L’idea è dei presidenti delle due realtà associative, Carla Aghito per l’Associazione Per la Difesa del Mare e Roberto Tordi presidente della SAM.

Dopo il rinvio a causa maltempo della precedente data del 6 luglio, il sole ha accolto 25 splendide auto, dalle ore 16 in esposizione al pubblico nel centralissimo Piazzale Colombo e, a disposizione dei giudici di Concorso.

L’evento di rilievo nel suo genere in E.Romagna ha richiamato moltissimi appassionati, attratti

dall’ idea e qualità del programma.

Gabriele Fabbri, Presidente della Adriatic Veteran Cars Club, in veste di Speaker, ha dipinto sapientemente tutte le auto presenti:

dalla Porsche 911GT3, alla Ferrari 355 spider, Ferrari California, Lancia Stratos, Lamborghini Gallardo al Porsche Speedster.

A seguire, alle 18:30, un interessante e animato Talk Show condotto dalla giornalista Carla Aghito, ha intrattenuto i partecipanti e il pubblico con Storie di automobili e piloti di Formula1: Episodi, Ricordi, Riflessioni.

Protagonisti del Talk Show e, nell’occasione, autori dei libri:

Heribert Stohr, con “5 Anni di Formula1”

Gabriele Fabbri autore della“ La Quinta Piena”

Leopoldo Canetoli con “Lambo”

Stefano Bergonzini, giornalista professionista e profondo conoscitore in campo motoristico e automobilistico, assieme alla avv. Alessandra Selmi hanno intrecciato remembers e considerazioni sulla Formula 1 di ieri e oggi.

Un simpatico aperitivo sulla darsena ha accolto partecipanti e ospiti e alle 20:00 una grande cena presso il Ristorante “Kursaal da Daniele” con le sua cucina di mare.

Alle 22:30 Premiazione in Piazza Colombo:

The Best of Show, uno bellissimo orologio Maserati della gioielleria Iris Bijou di Riccione al Dino Ferrari 246 GT

Il secondo premio, uno splendido dipinto di Christina Skoczylas alla Bentley Continental W12.

Il terzo premio, una raccolta di libri sulle auto storiche e Formula 1 alla Porsche 356 Speedster e altri ricchi premi per gli partecipanti.

Con questo evento riuscitissimo Portoverde ha aperto le porte agli eventi che in agosto animeranno Piazza Colombo con spettacoli, Talk Show e danze.

Carla Aghito