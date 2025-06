Misano Adriatico, il Comune replica al Comitato: “Nessun mega deposito di amianto e nessun divieto alla raccolta firme”

In merito alla protesta annunciata dal Comitato della zona artigianale durante la Notte Rosa, l’Amministrazione comunale ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione e rispondere ad alcune affermazioni ritenute inesatte.

Il Comune smentisce categoricamente di aver vietato la raccolta firme promossa dal Comitato, precisando che si tratta di uno strumento assolutamente legittimo. Tuttavia, come sottolineato nella nota ufficiale dell’Amministrazione, “le richieste vanno presentate nel rispetto della legge”. In particolare, la normativa vieta lo svolgimento di raccolte firme all’interno di sedi istituzionali, soprattutto se collegate a referendum, come era stato ipotizzato dal Comitato.

Nel comunicato si ribadisce anche la legittimità del diritto di protesta, ma si invita a non distorcere i fatti. “Non si parla di un mega deposito di amianto – chiarisce il Comune – ma della proposta di un’azienda privata di stoccare temporaneamente materiale già trattato e lavorato, proveniente da cantieri, in un’area di 40 metri quadrati di proprietà della stessa ditta, per un totale di 50 tonnellate l’anno”. A tale proposito, la Regione Emilia-Romagna ha già espresso un primo parere favorevole, sentiti Arpae e Ausl, sulla base del rischio di emissioni pari a zero.

L’Amministrazione evidenzia che il progetto non è ancora stato formalmente presentato al Comune e che tutte le autorizzazioni – relative a distanze, gestione delle acque e rispetto delle prescrizioni – saranno attentamente verificate in caso di deposito formale. “Ad oggi il Comune non ha autorizzato nulla”, si legge nella nota, “e vigilerà affinché ogni indicazione data dagli enti competenti venga rispettata”.

Pur sottolineando l’assenza di un pericolo concreto, l’Amministrazione riconosce che l’area individuata non è ritenuta idonea per questo tipo di attività. “Abbiamo già espresso chiaramente la nostra posizione – si legge nel comunicato – e stiamo lavorando con l’azienda per scongiurare la realizzazione dello stoccaggio in quel sito”.

Infine, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria disponibilità al dialogo con i cittadini, ricordando che il confronto pubblico resta un valore fondamentale e che questo è stato confermato anche nel corso di precedenti incontri aperti alla cittadinanza.