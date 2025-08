VIDEO – Misano Adriatico, lupo filmato con un gatto in bocca: il video diventa virale sui social

Un lupo che attraversa i campi all’alba con una preda tra le fauci, probabilmente un gatto, è stato ripreso ieri mattina, lunedì 4 agosto, da un automobilista in transito nella zona Belvedere di Santa Monica. Il breve filmato, pubblicato sulla pagina Facebook “Segnalazioni Misano Adriatico & oltre”, ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando preoccupazione tra i residenti.

L’animale è stato avvistato intorno alle 6 del mattino, a poca distanza dalla carreggiata, mentre correva nei campi con ciò che sembra essere un gattino in bocca. Il passante, che si trovava in auto, è riuscito a riprendere la scena col cellulare, documentando un evento tanto insolito quanto inquietante per la comunità locale.

Nella zona di Santa Monica, del resto, la presenza del lupo non è una novità. Già in passato, diversi cittadini avevano segnalato la comparsa del predatore anche in aree prossime alle abitazioni. L’episodio di ieri, però, ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza, soprattutto da parte di chi vive a ridosso dei campi o gestisce colonie feline nella zona.

Nei commenti apparsi sui social nelle ultime ore, alcuni residenti hanno chiesto con urgenza provvedimenti contro la proliferazione dei lupi, mentre altri si interrogano sull’identità del micio scomparso. Una cittadina, che gestisce una colonia felina a Belvedere, ha espresso allarme per l’assenza di diversi gatti negli ultimi giorni, chiedendo dettagli sull’animale visto nel video.

Sulla vicenda è già stata allertata la Forestale, e il comitato San Monica ha segnalato l’episodio anche allo Sportello Lupi della provincia di Rimini.