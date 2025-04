Misano Adriatico. Nel weekend torna la Festa della Segavecchia

Sabato sera il concerto dei Moka Club, domenica la sfilata di moto storiche e dei carri allegorici, il Falò della “Vecchia” e lo spettacolo pirotecnico

Misano Adriatico, 3 aprile 2025 – A Misano Adriatico si rinnova, nel weekend, la tradizione della Segavecchia. L’antica Festa, che affonda le sue radici nella leggenda e nella credenza popolare, giunge quest’anno alla 37esima edizione e propone due giornate all’insegna del divertimento, con Luna Park, esposizioni, mercatini, spettacoli e street food.

Sabato 5 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, in Piazza della Repubblica sono in programma giochi di una volta e laboratori per bambini. In serata, alle 21:30, i Moka Club torneranno a far ballare il pubblico di Misano con il loro repertorio anni ’70 e ’80.

Domenica il programma si aprirà sin dal mattino. Dalle 10:00 alle 12:00 proseguiranno i laboratori per bambini in Via Repubblica. In Piazzale Roma sarà possibile ammirare il fascino senza tempo delle moto storiche, che sfileranno alle 11:15.

Al pomeriggio, alle 15:15, avrà inizio lo spettacolo degli sbandieratori in Via Repubblica e dalle 15:30 prenderà il via la sfilata dei carri allegorici.

Dalle 15:00 alle 18:00 il Dj set di Luigi Del Bianco e Monica Kiss animerà l’atmosfera all’angolo tra via Repubblica e via Emilia, mentre l’Orchestra Elena Cammarone si esibirà in piazza della Repubblica dalle 15:30 alle 19:00 e, a seguire, dalle 20:30 alle 22:00.

Il clou arriverà alle 21:30, con il tradizionale Falò della “Vecchia”, seguito dallo spettacolo pirotecnico alle 22:00 che concluderà l’evento.

