Misano Adriatico, oltre 20.000 appassionati celebrano Aprilia nella spettacolare quinta edizione di Aprilia All Stars

Misano Adriatico ha ospitato un evento di portata europea con la quinta edizione di Aprilia All Stars, richiamando oltre ventimila fan del motociclismo e del motorsport da ogni angolo del continente. Il celebre Misano World Circuit si è trasformato in un grande palcoscenico dove il brand Aprilia, tra i più vincenti nella storia del Motomondiale con 299 successi, è stato protagonista di un weekend ricco di emozioni e momenti indimenticabili.

Tra gli ospiti più acclamati, Marco Bezzecchi, fresco vincitore del GP di Silverstone, ha ricevuto il caloroso applauso del pubblico romagnolo, insieme ai piloti di MotoGP Lorenzo Savadori e Raul Fernandez. Particolarmente atteso era Jorge Martin, campione del mondo in fase di recupero da un incidente al GP del Qatar, che ha sorpreso tutti presentandosi per la prima volta in pista dopo l’infortunio: prima in sella a una Aprilia RS 660 Factory e poi alla potente RSV4.

Il programma della manifestazione ha animato tutto il circuito, con il palco di Radio DeeJay a scandire i tempi della festa e a coinvolgere il pubblico tra una gara e l’altra. Uno degli appuntamenti più emozionanti è stata la “Race of Stars”, una sfida a squadre su Aprilia RS 660 Factory con partenza in stile Le Mans. Dopo undici giri ricchi di colpi di scena e doppi cambi pilota, la vittoria è andata alla coppia Bezzecchi-Corradini, seguiti da Calia-The A, pilota misterioso del team Aprilia. Sul podio anche Raul Fernandez con Emily Bondi, la migliore delle tre donne in gara, insieme a Maria Herrera e Roberta Ponziani.

Una novità assoluta di questa edizione è stata l’inclusione nel programma della gara del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance. Tra i protagonisti, Loris Capirossi, che si è cimentato per la prima volta sulla Moto Guzzi V7 in versione Trofeo, conquistando anche il giro più veloce. Non sono mancati i momenti di nostalgia con le esibizioni delle storiche moto 125 e 250 a due tempi, dominatrici del Motomondiale, tra cui Marco Bezzecchi alla guida della RS 250.

La presenza delle Aprilia RS-GP, protagoniste in MotoGP, ha regalato al pubblico spettacolo puro, accompagnata dalla presentazione ufficiale del team e dei piloti della classe regina.

Molto apprezzati sono stati anche i test ride su strada, che hanno permesso a centinaia di appassionati di provare dal vivo la gamma stradale Aprilia, dalla nuova Tuono 457 fino alle potenti RSV4 e Tuono V4, passando per le RS 457 e RS 660 Factory. Il momento clou per un fan fortunato è stato il sorteggio di una Tuono 457, premio riservato ai partecipanti iscritti al concorso dell’evento.

A chiudere questa edizione da record, la grande parata finale: centinaia di moto Aprilia hanno sfilato in pista, regalando una chiusura spettacolare a un weekend dedicato alla passione per le due ruote e alla celebrazione di un marchio che continua a scrivere la storia del motociclismo mondiale.