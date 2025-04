Misano Adriatico. Polizia Locale: attivato il servizio CUDE

Il Registro Pubblico fornisce una piattaforma di supporto per la gestione e il controllo dei contrassegni dei disabili in tutto il Paese

Misano Adriatico, 14 aprile 2025 – Il Presidio di Polizia Locale di Misano Adriatico ha attivato il servizio CUDE – Contrassegno Unificato Disabili Europeo. Il Registro Pubblico CUDE è una banca dati nazionale online, istituita nel 2021, che fornisce una piattaforma a supporto dei Comuni e dei Comandi di Polizia locale, per la gestione e il controllo dei contrassegni dei disabili in tutto il Paese. Gli utenti che dispongono di un pass disabili e iscritti alla piattaforma online del CUDE potranno spostarsi liberamente negli altri Comuni che aderiscono all’iniziativa, comprese le Zone a Traffico Limitato (ZTL) locali, senza dover più chiedere un permesso aggiuntivo.

La piattaforma CUDE è messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il portale di servizi di e-government “Il Portale dell’Automobilista”. Ad essa si accede con delle credenziali che consentono agli Enti che hanno aderito di procedere, previa richiesta dell’interessato, all’inserimento di due targhe di veicoli, una principale e una secondaria, che sono in uso al disabile richiedente.

Per accedere alla piattaforma, è necessario che il cittadino presenti la richiesta di adesione al Comune che ha emesso il contrassegno o in sede di richiesta del contrassegno stesso. L’interessato dovrà compilare un apposito modulo indicando una targa “attiva” e una seconda facoltativa. Il Comune, dopo aver inserito i dati nella piattaforma, consegnerà al richiedente un codice univoco alfanumerico che l’utente potrà utilizzare per accedere alla piattaforma stessa dal Portale dell’Automobilista, oppure dall’App per smartphone iPatente (con autenticazione con Spid o CIE).

I cittadini che devono rinnovare il pass disabili o farlo ex novo, da oggi potranno compilare il modello CUDE direttamente presso il Presidio di Polizia locale, che consentirà loro di accedere ai Comuni con ZTL abilitate alla lettura del CUDE. Infatti, è fondamentale che i vari Enti abbiano apparati tecnologici per la ZTL in grado di interrogare in tempo reale il CUDE, affinché il rilevatore dei transiti possa confrontare le targhe dei veicoli che attraversano una ZTL con il data base del CUDE, e poter scartare quelle autorizzate.

Al seguente link è possibile consultare la mappa dei Comuni che aderiscono alla piattaforma CUDE:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=43.053432579840866%2C12.56737949999998&z=6&mid=1U-BuF3AGnyuSaXX-L7ZLa5LsXySoq5q3.

