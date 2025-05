Misano Adriatico. Quale guerra, quale pace: sabato l’incontro con il giornalista Gigi Riva in biblioteca

Misano Adriatico, 7 maggio 2025 – Dopo l’apprezzatissimo incontro dello scorso anno sulla crisi in Medioriente, il giornalista Gigi Riva sarà protagonista di un nuovo appuntamento di riflessione sugli scenari politici internazionali. L’appuntamento è per sabato 10 maggio, alle 17.00, nella Biblioteca Comunale di Misano Adriatico.

Sono 31 i conflitti in atto e 21 le situazioni di crisi aperte nel mondo, davanti a cui la diplomazia internazionale sembra essere impotente.

Nel corso dell’incontro “Quale guerra, quale pace” Gigi Riva, scrittore e prestigiosa firma del giornalismo italiano, a lungo inviato speciale in Medioriente per l’Espresso e nella ex Jugoslavia per Il Giorno, parlerà della precaria situazione internazionale, degli scenari possibili e delle conseguenze per il nostro paese.

L’ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione. Per Informazioni: Biblioteca Comunale 0541618484.

Comune di Misano Adriatico