Misano Adriatico, quattro giornate ricche di appuntamenti tra musica, spettacoli e tradizione

Il mese di agosto si avvia al termine, ma Misano Adriatico offre ancora numerosi eventi da vivere per tutti i gusti.

Domani sera, in Piazzale Colombo a Portoverde, andrà in scena l’ultimo appuntamento della rassegna “Portoverde Fest”, con protagonista Filippo Malatesta in un concerto acustico dedicato a Edoardo Bennato. Gli arrangiamenti originali dello stesso Malatesta e di Marco Capicchioni accompagneranno una formazione composta da Lucio Aiello al basso, Aldo Zangheri alla viola, Gionata Costa al violoncello e Marco Giorgi al pianoforte.

Venerdì sera, alle 21:30, Piazza della Repubblica ospiterà l’ultimo appuntamento di “Friday Night” con i Killer Queen, la prima Tribute Band europea dei Queen, pronta ad infiammare il pubblico di Misano. Sempre venerdì, al Parco del Sole di Misano Brasile, si terrà il Family Night della First Animazione, che curerà anche il Varietà in programma sabato sera nella stessa piazza.

A Misano Monte, da giovedì a domenica, torna la tradizionale Festa del Crocifisso e della Collina. Giovedì sera sarà proiettato il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” nel cinema sotto le stelle nel campo degli ulivi. Venerdì è prevista la processione religiosa e, alle 22:30, il Night Party con Dj Gabry Seth. Sabato pomeriggio sarà dedicato al raduno di auto e moto d’epoca, mentre in serata si esibirà lo spettacolo di Nirea Danze Show, seguito, dalle 22:00, dalla disco music anni ’80 e ’90 live con i Qluedo. Domenica la festa si concluderà con la Santa Messa, il pranzo della festa, la musica con l’orchestra della Romagna Luca Bergamini dalle 18:00 e il gran finale con i fuochi d’artificio.

Sempre domenica, al Parco del Sole di Misano Brasile, sarà possibile ballare con i maestri Andrea e Nicole a partire dalle 21:30.

Una settimana, quindi, ricca di musica, tradizione e divertimento, che chiude agosto a Misano Adriatico con eventi per tutte le età.