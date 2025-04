Misano Adriatico. Ritratti d’autore: Adriana Cavarero protagonista del secondo appuntamento

Misano Adriatico, 9 aprile 2025 – Nuovo appuntamento con la rassegna filosofica Ritratti d’Autore dedicata ai classici. Venerdì 11 aprile a salire sul palco del Teatro Astra sarà Adriana Cavarero, una delle filosofe italiane più seguite e stimate.

Nella sua lectio dal titolo “Hanna Arendt e il sapore della libertà” la Cavarero punterà i riflettori su una delle filosofe più significative del 900, figura centrale del dibattito filosofico-politico, la donna che spiegò al mondo la banalità del male.

L’esperienza dei totalitarismi del Novecento ha alimentato la convinzione che la libertà cominci dove finisce la politica. Contro questo comune sentire e contro l’idea di molta tradizione filosofica che la libertà sia una condizione interiore, uno spazio intimo in cui gli uomini possono eludere la coercizione esterna e sentirsi liberi anche se sono schiavi, prende posizione Hannah Arendt. La libertà non è un attributo della volontà, ma del fare e dell’agire. L’uomo sperimenta l’essere libero come realtà concreta della sua vita nel mondo, nello spazio pubblico e nel rapporto con gli altri uomini. Per essere libero l’uomo non solo deve essersi liberato dalle necessità materiali ma deve anche potersi inserire attivamente in una comunità di cittadini. Perché, come ci ricorda con rigore e passione la grande pensatrice tedesca “la libertà è la ragion d’essere della politica”.

Tutti gli appuntamenti della rassegna Ritratti d’Autore sono ad ingresso libero, fino esaurimento posti. Inizio ore 21:00. La rassegna gode del sostegno di RivieraBanca e Romagna Acque.

Adriana Cavarero è professoressa onoraria di Filosofia politica presso l’Università di Verona. È stata visiting professor in molte università negli Stati Uniti e in Inghilterra. Tra le fondatrici del pensiero della differenza sessuale, con le sue ricerche ha fatto emergere le irrisolte questioni di genere nella tradizione filosofica. Teorica di un pensiero della differenza incarnato nella dimensione corporea dell’esistenza, ha ulteriormente sviluppato il tema dell’identità del Sé e della sua strutturazione nelle dinamiche interpersonali.

Tra le sue opere recenti: Critica della rettitudine (Milano 2013); Platone (Milano 2018); Democrazia Sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt (Milano 2019), Donne che allattano cuccioli di lupo (Milano 2023), Donna si nasce e qualche volta si diventa (Milano 2024).

Comune di Misano Adriatico