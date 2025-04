Misano Adriatico. Ritratti d’Autore: Marcello Veneziani racconta “L’eccelso Leopardi, il pessimo Giacomo”

Venerdì 4 aprile si alza il sipario sulla rassegna filosofica in scena al Teatro Astra

Misano Adriatico, 2 aprile 2025 – Si alza il sipario sulla nuova edizione di Ritratti d’Autore, dedicata ai classici. Ad aprire la rassegna stampa primaverile, venerdì 4 aprile al Teatro Astra, sarà Marcello Veneziani con una lectio dedicata a Giacomo Leopardi, il poeta dell’Infinito, dal titolo “L’eccelso Leopardi, il pessimo Giacomo”.

Giacomo Leopardi è il solo grande poeta e letterato del passato remoto che ancora vive nel nostro presente. A Leopardi si dedicano film, saggi, si celebrano perfino gli anniversari delle poesie. La linea leopardiana si esprime su due versanti: quello propriamente filosofico ed esistenziale, attraverso la disperata metafisica dell’Io in un cosmo disabitato di senso; e quello civile e sociale, critico verso la dimensione retorica, consolatoria, apparente della vita pubblica.

Eppure, fu maltrattato nel suo tempo, come egli stesso scrisse: «sto qui, deriso, sputacchiato, preso a calci da tutti, menando l’intera vita in una stanza…». Inadeguato al mondo, senza consolanti vie di scampo, Leopardi mise a nudo la verità della vita. Benché solitario, resta il più fraterno tra i poeti e pensatori. Fu un genio incomparabile. Grandezza della poesia, miseria della vita. Giacomo passa, Leopardi resta.

Tutti gli appuntamenti della rassegna Ritratti d’Autore sono ad ingresso libero, fino esaurimento posti. Inizio ore 21:00. La rassegna gode del sostegno di RivieraBanca e Romagna Acque.

Marcello Veneziani, giornalista e saggista, è stato a lungo editorialista de “Il Giornale” e ha collaborato con molti tra i principali quotidiani e settimanali italiani. Studioso della storia e della cultura italiane, si è contraddistinto per uno stile di pensiero controcorrente e animato da passione civile. Si occupa di attualità politica e si è dedicato a tematiche esistenziali pubblicando saggi filosofici e letterari, nonché alla questione della disamina e dell’individuazione delle passioni che animano la nostra epoca. Tra i suoi libri recenti: La cappa. Per una critica del presente (Venezia 2022); Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo (Venezia 2022); Vico dei Miracoli. Vita oscura e tormentata del più grande pensatore italiano (Milano 2023); L’amore necessario. La forza che muove il mondo (Venezia 2024). Senza eredi. Ritratti di maestri veri presunti e controversi in un’epoca che li cancella (Venezia, 2025).

Comune di Misano Adriatico