Misano Adriatico, sabato torna la Festa dello Sport: alle 16 l’inaugurazione del nuovo Palazzetto

Sport, divertimento e una nuova casa per le associazioni del territorio. Questo il programma di sabato 27 settembre, quando al Centro Sportivo Rossini tornerà la tradizionale Festa dello Sport, dalle 14:30 alle 18:30, tra prove gratuite, dimostrazioni e informazioni sui corsi proposti dalle realtà sportive misanesi.

L’evento, molto atteso da famiglie e appassionati, sarà anche l’occasione solenne per l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport. Il taglio del nastro è previsto alle ore 16:00, alla presenza delle istituzioni locali e della cittadinanza. La nuova struttura offrirà spazi moderni e accoglienti sia per le associazioni sportive, sia per ospitare eventi di carattere nazionale.

La giornata sarà arricchita da momenti di convivialità e divertimento: per tutti i presenti è prevista la merenda offerta dal Comitato di Scacciano e intrattenimento musicale con un coinvolgente DJ set.

Un pomeriggio gratuito e aperto a tutti, pensato per avvicinare giovani e adulti al mondo dello sport e per celebrare, insieme, un traguardo importante per la comunità misanese.