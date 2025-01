Misano Adriatico. “Scintille”: lunedì 24 giugno arriva la Combriccola dei Lillipuziani

Giovedì 27 giugno secondo appuntamento con “Pane Burro e Burattini” a Scacciano

Misano Adriatico, 21 giugno 2024 – Secondo appuntamento con “Scintille”, la rassegna di spettacoli promossa dal Comune di Misano Adriatico con la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia.

La kermesse, in programma tutti i lunedì sera fino al 5 agosto in Piazza della Repubblica

Lunedì 24 giugno la Combriccola dei Lillipuziani presenta “Gran Varietà dei Lillipuziani”.

Due bizzarri e sfrontati personaggi portano in scena un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria dove l’imprevisto diventa occasione per intrattenere e stupire. In un crescendo di situazioni comiche paradossali, tra serpenti svogliati, giocoleria infuocata e improvvisate acrobazie, il capo e il suo maldestro assistente apriranno le porte del fantastico mondo del teatro di strada, coinvolgendo grandi e piccini a partecipare in questo assurdo ed esilarante spettacolo.

Giovedì 27 giugno, invece, è in programma il secondo appuntamento di “Pane Burro e Burattini”, il festival diffuso di teatro di figura e animazione che fa tappa nelle varie frazioni di Misano. Per il secondo appuntamento ci si sposta a Scacciano, in Piazza Malatesta, dove I Burattini di Flavio porteranno in scena lo spettacolo “I due magici Talismani”.

Tutti gli spettacoli della rassegna “Scintille” e “Pane Burro e Burattini” sono ad ingresso libero, con inizio alle 21:30.

