Misano Adriatico. Yamaha R3 Cup: il Team Roc’n’DeA trionfa a Misano con Pastore

Dopo aver centrato il podio al Mugello, a Misano World Circuit, nel terzo round della Coppa Italia Velocità, è arrivata la prima vittoria stagionale per Emanuele Pastore e per il Team Roc’n’DeA nella Yamaha R3 Cup.

Pastore, che scattava dalla seconda casella in griglia, è stato grande protagonista per tutta la gara insieme agli altri due portacolori del Team fondato da Alex De Angelis e Massimo Roccoli.

Tiziano Floretta, infatti, dopo essersi alternato con i compagni nelle posizioni di vertice, aveva preso il comando a due giri dalla fine, salvo poi perdere terreno all’uscita dell’ultima curva a causa di un contatto, che lo porta a chiudere al 6° posto.

Ancora più sfortunato Mattia Casella, incappato in una caduta al termine del penultimo giro quando aveva ricucito il gap dai primi.

Ora la Yamaha R3 Cup si prende una lunga pausa sino al primo weekend di ottobre, quando tornerà in pista a Misano per l’ultimo round stagionale.

Sempre al “Marco Simoncelli” è previsto il prossimo appuntamento del Team Roc’n’DeA, atteso a inizio agosto dal quarto round del CIV e della Yamaha R7 Cup.

Emanuele Pastore (n. 54): “Sono molto felice di questo primo posto. Sapevo di poter fare bene visto il secondo tempo nelle qualifiche. É stata una gara sudata e combattuta fino all’ultimo giro tra sorpassi e controsorpassi. Ringrazio i miei sponsor Custom Made, Autofficina Galbiati, Carrozzeria Opera e Axelent e inoltre ringrazio Alex De Angelis, Massimo Roccoli e tutto il team Roc’n’DeA per i preziosi consigli e per la moto sempre al top. Infine, ringrazio tutta la mia famiglia e gli amici che sono passati a Misano a tifare per me”.