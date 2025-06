Misano. Al Mugello l’incontro tra i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e i vertici di Dorna Sports

Poste le basi per il rinnovo del contratto fino al 2031

Misano World Circuit, 20 giugno 2025 – I promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini hanno incontrato oggi al Mugello, dove è di scena questo weekend la MotoGp, il CEO di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta e il direttore sportivo Carlos Ezpeleta.

Presenti il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’Assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni, il Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino Rossano Fabbri, il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, il Consigliere Delegato Mariano Spigarelli e il Managing Director Andrea Albani in rappresentanza di Misano World Circuit.

“È stato un incontro positivo – commentano i promotori -. Sulla scia del buon lavoro che è stato fatto nel tempo, abbiamo posto le basi per il rinnovo del contratto fino al 2031. Nel frattempo, siamo già al lavoro per organizzare un’altra grande edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e per renderlo un evento sempre più di sistema. Siamo nel cuore della Motor Valley, qui si respira una passione senza eguali per le due ruote, che tutto il territorio riesce ad esprimere e a trasmettere ai visitatori”.

L’incontro odierno è stata anche l’occasione per un primo incontro con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e dell’Assessora regionale al Turismo e Sport Roberta Frisoni, insediatisi a fine 2024

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli