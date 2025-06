Misano. Al via i Campionati Italiani Master di Atletica

Misano si prepara a scrivere la storia con oltre 2.800 iscrizioni gara, 435 società e un’accoglienza di alto livello firmata Summertrade

Misano, 19 giugno 2025 – Ci siamo: da venerdì prenderanno ufficialmente il via i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, e sarà un’edizione che resterà nella storia. I numeri parlano chiaro: 435 società iscritte e oltre 2.800 partecipazioni gara, con atleti provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero. Un’autentica celebrazione della passione sportiva senza età.

Dalle analisi condotte sulle iscrizioni pubblicate da FIDAL, emerge che molti atleti parteciperanno a più di una specialità: si stima dunque la presenza effettiva di circa 1.600 atleti unici, pronti a competere in pista e in pedana.

Il campo gara è già completamente allestito, tutto è pronto per accogliere questa grande festa dell’atletica. I primi partecipanti arriveranno nel pomeriggio di giovedì, pronti a respirare l’atmosfera delle grandi occasioni.

Tra i protagonisti anche italiani residenti negli Stati Uniti, tornati appositamente per gareggiare con i colori della propria società. Presenti inoltre alcuni atleti stranieri, tra cui una rappresentanza dall’Australia che parteciperà fuori classifica, aggiungendo un ulteriore tocco internazionale all’evento.

Non mancheranno le emozioni forti: in pista e in pedana scenderanno anche atleti e atlete ultranovantenni, veri esempi di passione e determinazione, pronti a cimentarsi in più specialità con uno spirito che non conosce età.

“Siamo orgogliosi che l’evento, organizzato nella nostra Misano Adriatico, abbia richiamato così tanti iscritti – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni -. Merito dell’Atletica Santamonica, per l’ottimo lavoro di promozione svolto in questi mesi che, come amministrazione comunale, abbiamo da subito appoggiato e supportato. Al numero degli atleti si somma quello degli accompagnatori, per un fine settimana che si preannuncia dalle grandi presenze. Diamo il nostro benvenuto a tutti i partecipanti: siamo certi che a Misano sapranno trovare un’accoglienza unica e un clima di festa nel contesto della Notte Rosa che ci prepariamo a celebrare”.

Novità di questa edizione è la collaborazione con Summertrade, società di ristorazione e banqueting del gruppo Italian Exhibition Group. Presso il Ristorante Santamonica, a soli due minuti a piedi dal campo gara, sarà attivo per tutta la durata della manifestazione un servizio self-service a pranzo e cena, con prezzi dedicati ad atleti, tecnici e accompagnatori.

Un’opportunità per coniugare qualità e comodità, grazie all’esperienza Summertrade maturata in eventi internazionali come MotoGP e Formula 1.

Per gli appassionati più fedeli – e più attenti allo stile – è già disponibile in anteprima il merchandising ufficiale dell’evento: una collezione esclusiva dedicata ai Campionati Italiani Master, acquistabile al link: https://prodisport.it/shop/t-shirt-j-master-atletica misano-2025/

L’atletica Master è pronta a regalare spettacolo, emozioni e grandi storie da raccontare.

Tutto è pronto per accogliere il mondo Master a Misano. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al supporto di partner privati come MOAB, Visit Misano, Summertrade, ProdiSport, Joma, Agenzia Perazzini, Seriset, Riviera Banca, Exis Centro Medico Fisioterapico e Riabilitativo, Poliambulatorio Exis Mille, Poliambulatorio Nuova

Medicina 2000, Poliambulatorio Medicina 2000 PLUS, Gruppo Montanari Salute e Casa di Cura Montanari, con il patrocinio istituzionale del Comune di Misano, della Regione Emilia-Romagna e della FIDAL regionale e nazionale.

Maggiori dettagli sulle tariffe di soggiorno e le attività collaterali alla manifestazione sono disponibili sul sito della FIDAL, su Visit Misano e sulle pagine social dell’Atletica Santamonica Misano (Facebook: Atletica Santamonica Misano | Instagram: @atletica_santamonica).

