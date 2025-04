Misano Grand Prix Truck 2025: la grande festa dell’autotrasporto torna il 17 e 18 maggio

Il Misano Grand Prix Truck è pronto a tornare a Misano World Circuit il 17 e 18 maggio 2025, promettendo un weekend ricco di adrenalina, emozioni e occasioni di networking per tutti gli appassionati e i professionisti dell’autotrasporto. L’evento, che unisce le gare del Goodyear FIA European Truck Racing Championship al grande raduno della community dei camionisti, rappresenta una delle manifestazioni più attese del settore a livello europeo.

Un Grande Evento per la Community dell’Autotrasporto

Con quasi 40.000 presenze lo scorso anno, il Misano Grand Prix Truck si conferma come un appuntamento imperdibile, capace di attrarre appassionati e professionisti del settore da tutta Europa. L’evento, che da oltre trent’anni si tiene nel cuore della Motor Valley, alza il sipario sulla serie continentale per motrici da corsa, con sette appuntamenti in altrettante Nazioni europee. Il campione in carica, Norbert Kiss, sei volte campione europeo, cercherà di difendere il titolo in una competizione che promette di essere emozionante.

Test Drive con le Novità del Settore

Uno degli aspetti più apprezzati del Misano Grand Prix Truck è la possibilità di testare i veicoli più recenti sia in pista che sulle strade limitrofe al circuito. Le principali case costruttrici, tra cui IVECO, DAF, Renault Trucks, Ford Trucks, MAN, Mercedes-Benz Trucks e Volvo Trucks, presenteranno i loro modelli più innovativi, tra cui veicoli diesel, a gas naturale ed elettrici. Questi test drive sono l’occasione ideale per scoprire le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei veicoli più avanzati, partecipando attivamente alla transizione energetica in atto nel settore dell’autotrasporto.

I test drive sono aperti, su prenotazione, a tutti i possessori di patente C (Europea) in corso di validità. Gli appassionati avranno la possibilità di guidare i camion più avanzati e sperimentare in prima persona le innovazioni che stanno plasmando il futuro del settore.

Il Raduno dei Camion Decorati e le Novità del Settore

Il Misano Grand Prix Truck è anche un’importante occasione di incontro tra le case costruttrici, le aziende della filiera e la vasta community dei camionisti. Un punto focale dell’evento è il tradizionale raduno dei camion decorati, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di quasi 280 mezzi dalle livree personalizzate ad arte, che hanno animato l’area a loro dedicata. Questi mezzi sono stati protagonisti della parata finale in circuito, un momento emozionante per tutti i partecipanti.

A completare l’offerta, ci saranno anche circa 30 mezzi storici in mostra alla MWC Square, una speciale iniziativa a cura del Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”, che celebra la storia e l’evoluzione dei veicoli da trasporto.

Acquista i Biglietti per il Misano Grand Prix Truck 2025

I biglietti per partecipare al Misano Grand Prix Truck 2025 sono già disponibili su Ticketone. Fino al 15 aprile, è possibile acquistare i tagliandi a un prezzo promozionale, rendendo ancora più conveniente l’accesso a questo imperdibile evento per tutti gli appassionati del settore. Per maggiori informazioni, visita il link alla biglietteria.

Conclusioni

Il Misano Grand Prix Truck 2025 è destinato a essere un evento indimenticabile per tutti gli amanti del mondo dell’autotrasporto. Non solo gare mozzafiato, ma anche un’opportunità unica per esplorare le innovazioni tecnologiche del settore e vivere un weekend di festa e comunità. Non perdere l’occasione di partecipare a uno degli eventi più emozionanti dell’anno nel cuore della Motor Valley.